Летом самолеты airBaltic будут летать из Эстонии в 13 направлениях

Как передала BNS пресс-служба airBaltic, из Риги самолеты предприятия будут летать в 64 направлениях, из Вильнюса в 12 и из финского Тампере в семи. В общей сложности латвийская авиакомпания в летнем сезоне планирует полеты по 92 направлениям.

В связи с действующими ограничениями на полет в воздушном пространстве России предприятие решило приостановить полеты из Риги в Баку и Ереван.

В прошлом году Air Baltic перевезла 1,6 млн пассажиров, что было на 21,4% больше, чем в 2020 году.