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Летом самолеты airBaltic будут летать из Эстонии в 13 направлениях

BNS
Летом самолеты airBaltic будут летать из Эстонии в 13 направлениях
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Самолет airBaltic
Самолет airBaltic Фото: Shutterstock

Государственная латвийская авиакомпания airBaltic открывает в воскресенье летний сезон, в рамках которого из Таллинна она будет выполнять полеты в 13 направлениях.

Как передала BNS пресс-служба airBaltic, из Риги самолеты предприятия будут летать в 64 направлениях, из Вильнюса в 12 и из финского Тампере в семи. В общей сложности латвийская авиакомпания в летнем сезоне планирует полеты по 92 направлениям.

В связи с действующими ограничениями на полет в воздушном пространстве России предприятие решило приостановить полеты из Риги в Баку и Ереван.

В прошлом году Air Baltic перевезла 1,6 млн пассажиров, что было на 21,4% больше, чем в 2020 году.

Латвийское государство является собственником 96,14% акций Air Baltic, еще 3,86% акций принадлежат предприятию Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому предпринимателю Ларсу Туэсену.

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