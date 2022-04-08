Сегодня, 8 апреля, фирма Circle K снизила цены на топливо на всех АЗС по всей Эстонии. Бензин с октановым числом 95 теперь стоит 1,799 евро за литр, а дизельное топливо сорта D – 1,759 евро за литр.
Фирма Circle K снизила цены на топливо
«Мировые цены на нефть в последние дни стали падать, что также позволяет снизить цены на бензин и дизельное топливо на шесть центов за литр на АЗС Circle K. Падение цен на мировом рынке в основном вызвано запуском стратегических резервов нефти США и Международного энергетического агентства — в общей сложности 240 миллионов баррелей», - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.
В то же время отказ от российской нефти привел к дефициту сырой нефти на рынке, который не полностью покрывается за счет мобилизации резервов. Поэтому большинство аналитиков ожидают, что цены на нефть в долгосрочной перспективе продолжат расти.
При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.
Circle K Eesti AS не покупает, не продает и не распространяет произведенные в России и Белоруссии бензин и дизель. Весь бензин и дизельное топливо Circle K Eesti AS напрямую покупает у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, поэтому поставки топлива не прерываются.