Фирма Circle K снизила цены на топливо

«Мировые цены на нефть в последние дни стали падать, что также позволяет снизить цены на бензин и дизельное топливо на шесть центов за литр на АЗС Circle K. Падение цен на мировом рынке в основном вызвано запуском стратегических резервов нефти США и Международного энергетического агентства — в общей сложности 240 миллионов баррелей», - сказал менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

В то же время отказ от российской нефти привел к дефициту сырой нефти на рынке, который не полностью покрывается за счет мобилизации резервов. Поэтому большинство аналитиков ожидают, что цены на нефть в долгосрочной перспективе продолжат расти.

При определении розничных цен на топливо Circle K отталкивается как от закупочных цен на топливо, так и от государственных налогов и местной конкуренции.