В Латвии запретили организацию митингов и пикетов ближе 200 метров от памятников Советской армии

Ранее Сейм принял такие же поправки к Закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий. Как отмечают авторы принятого сегодня законопроекта, такие же ограничения в отношении организации митингов, шествий и пикетов необходимы для защиты демократического государственного строя и ограничения проявлений идеологии, которая считается угрозой демократической правовой системе и безопасности Латвии.

Поправки к закону призваны запретить использовать на митингах и пикетах флаги бывшего СССР и нацистской Германии, даже в стилизованном виде, а также одежду, используемую для обозначения принадлежности к вооруженным силам и правоохранительным органам (репрессивным органам), элементы такой одежды, в том числе в стилизованном виде, набор которых по своему внешнему виду позволяет идентифицировать указанные вооруженные силы или репрессивные органы, гербы и гимны, нацистскую свастику, знаки отличия СС, георгиевскую ленту и советские символы - серп и молот с пятиконечной звездой.

Исключение составляют случаи, когда их целью не является прославление тоталитарных режимов или оправдание уголовных преступлений либо они используются в образовательных, научных или художественных целях.

Также запрещена пропаганда и прославление мероприятий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, включая дни рождения лиц, представляющих эти идеологии, дни памяти сражений и побед, дни прославления оккупации свободных и независимых государств. Кроме того, запрещено использование символов, в том числе стилизованных, обозначающих военную агрессию и военные преступления.

«Этими поправками к закону наша страна не только обращается к пропаганде войны, насилия, идеологии нацизма и коммунизма, но и выражает свою солидарность с Украиной, показывая свою позицию против агрессии России», - сказал депутат Янис Бутанс.