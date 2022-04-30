Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье, 1 мая, вырастет до 139,32 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.
Электричество на бирже в воскресенье подорожает до 139 евро
Электричество на бирже в воскресенье подорожает до 139 евро
Дороже всего - 254,94 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 вечера, свидетельствуют данные Nord Pool.
Минимальным тариф будет с 15 до 16 часов, когда цена составит 96,14 евро за мегаватт-час.
В субботу среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 136,55 евро.
В Латвии и Литве средний биржевой тариф в воскресенье будет таким же, как в Эстонии.
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