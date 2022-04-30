Электричество на бирже в воскресенье подорожает до 139 евро

Дороже всего - 254,94 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 вечера, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет с 15 до 16 часов, когда цена составит 96,14 евро за мегаватт-час.

В субботу среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 136,55 евро.