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Электричество на бирже в воскресенье подорожает до 139 евро

rus.postimees.ee
Электричество на бирже в воскресенье подорожает до 139 евро
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Обладатели пакетов с фиксированной ценой на электричество в нервном напряжении ждали, когда поставщик пришлет письмо с изменением условий. И дождались.
Обладатели пакетов с фиксированной ценой на электричество в нервном напряжении ждали, когда поставщик пришлет письмо с изменением условий. И дождались. Фото: www.freepik.com / монтаж Лийна Ыун

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье, 1 мая, вырастет до 139,32 евро за мегаватт-час, пишет Rus.ERR.

Дороже всего - 254,94 евро - электричество будет стоить c 9 до 10 вечера, свидетельствуют данные Nord Pool.

Минимальным тариф будет с 15 до 16 часов, когда цена составит 96,14 евро за мегаватт-час.

В субботу среднесуточная стоимость электроэнергии составляла 136,55 евро.

В Латвии и Литве средний биржевой тариф в воскресенье будет таким же, как в Эстонии. 

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