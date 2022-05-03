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Во вторник Эстонию посетит второе в этом сезоне круизное судно

BNS
Во вторник Эстонию посетит второе в этом сезоне круизное судно
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Spirit of Discovery.
Spirit of Discovery. Фото: MOHAMED MESSARA

Во вторник в порту Ванасадам пришвартуется круизный лайнер Spirit of Discovery, который проведет в Таллинне один день, после посетившего Таллинн в середине апреля люксового лайнера Hamburg он станет вторым в этом круизном сезоне круизным судном в Эстонии.

Совершающее двухнедельный круиз 236-метровое судно идет под британским флагом и вмещает около тысячи пассажиров. У построенного в Германии Spirit of Discovery десять пассажирских палуб.

Этот круиз начался и закончится в Англии, в Дувре на берегу Ла-Манша. В Таллинн Spirit of Discovery прибудет из Стокгольма, а дальше отправится в Котка. Раньше, до введения санкций против России, посещавшие Таллинн круизные суда успевали на два дня заехать также в Санкт-Петербург.

На предстоящей неделе Таллинн также посетят круизные суда Voyager Of The Seas, Le Champlain и MSC Preziosa.

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