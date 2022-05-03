Во вторник в порту Ванасадам пришвартуется круизный лайнер Spirit of Discovery, который проведет в Таллинне один день, после посетившего Таллинн в середине апреля люксового лайнера Hamburg он станет вторым в этом круизном сезоне круизным судном в Эстонии.
Во вторник Эстонию посетит второе в этом сезоне круизное судно
Во вторник Эстонию посетит второе в этом сезоне круизное судно
Совершающее двухнедельный круиз 236-метровое судно идет под британским флагом и вмещает около тысячи пассажиров. У построенного в Германии Spirit of Discovery десять пассажирских палуб.
Этот круиз начался и закончится в Англии, в Дувре на берегу Ла-Манша. В Таллинн Spirit of Discovery прибудет из Стокгольма, а дальше отправится в Котка. Раньше, до введения санкций против России, посещавшие Таллинн круизные суда успевали на два дня заехать также в Санкт-Петербург.
На предстоящей неделе Таллинн также посетят круизные суда Voyager Of The Seas, Le Champlain и MSC Preziosa.
Ключевые слова