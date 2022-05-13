«Неприятные новости»: старейшина Ласнамяэ выступила с обращением

«Мы получили информацию от жителя Ласнамяэ о том, что вчера утром на улице Ласнамяэ около Лаагна-теэ появилась огромная куча мусора. Это особенно удручает, учитывая тот факт, что совсем недавно на этом самом месте проходила толока в сотрудничестве с местными жителями, а так же уборочные работы от городских партнеров», - написала Юрченко.

Информация об инциденте была передана в Таллиннский департамент муниципальной полиции, которая начнет расследование, поскольку речь идет о незаконном выбросе мусора на городской территории. Если у вас есть дополнительная информация об этом происшествии, старейшины Ласнамяэ призывает сообщить: «Я также прошу всех, кто замечает, что кто-то незаконно выбрасывает мусор на территории Ласнамяэ, сообщать об этом по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee, по телефону 645 7700 или 645 7718, или на странице управы района Ласнамяэ в Facebook».