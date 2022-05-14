ДО и ПОСЛЕ ⟩ Как сделать стильной и современной кухню советского времени

Часто люди не знают, с чего начать ремонт в нуждающейся в реновации квартире, ведь кажется, что в обновлении нуждается все. В то же время есть желание сохранить старые вещи, потому что они имеют сентиментальную ценность. По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии, часто достаточно просто покрасить стены и сделать кухню более функциональной, чтобы придать ей свежий вид. Кроме того, оригинальные и близкие сердцу детали могут оставаться центральным элементом помещения.

Стиль, инспирированный аутентичными деталями

«При выборе стиля мы вдохновлялись старыми деталями кухни, такими как обшитые вагонкой декоративные стены и потолок и старинная посуда. Деревенский интерьер по-прежнему актуален и сегодня – классическая мебель в хуторском стиле, натуральное дерево, много светлых тонов и немного зелени», – рассказал Кастро.

Окрашенная в белый цвет вагонка для обшивки потолка и стен, а также открытые полки помогли создать в комнате более чистую и просторную атмосферу. Это также помогло еще больше подчеркнуть уникальность посуды, и она стала очень важным элементом во всей кухне.

Темные стены и рабочие поверхности оставляют тяжелое впечатление

В старых кухнях часто бывает слишком мало света, даже если на кухне есть большое окно.

Популярные в советское время обшитые темными досками потолок и стены поглощают свет и делают помещение визуально меньше, поэтому мебель насыщенных тонов для темных кухонь — не лучший выбор.

«Часто достаточно покрасить стены в светлые тона, чтобы освежить комнату, так как таким образом стены отражают больше света и кухня выглядит более просторной. Для аутентичных помещений в деревенском стиле, как правило, подходят натуральные материалы и мебель в классическом стиле. В случае с этой кухней также единственно верным выбором был сливающийся с натуральным деревом белый цвет. Кроме того, правильное освещение может помочь сделать пространство визуально больше», – рассказал Кастро.

Упорядоченная кухня оставляет впечатление более чистой

«Небольшую кухню делает еще меньше рабочая поверхность, заставленная техникой и прочими вещами. В этом случае помогает установка полок, подвесных систем и крючков, чтобы освободить поверхность от лишнего», – рассказал дизайнер интерьера.

На кухне совсем не было места для приготовления пищи. Дизайнер интерьера максимально использовал пространство с «L»-образной кухонной мебелью – появилось большая рабочая поверхность, а на стене разместили высокие шкафы. Благодаря этому нашлось даже место для хранения редко используемых и крупных вещей, чтобы рабочая поверхность оставалась свободной. Функциональности добавили закрытые шкафы с выдвижными ящиками и прикрепленные к стене рейлинги, что придало новой кухне индивидуальности.

На кухне может быть достаточно места, чтобы убрать столовые приборы с глаз долой, но одного этого мало. Упорядочив хранение вещей в шкафах и ящиках, вы сможете более эффективно использовать пространство в них. Здесь на помощь приходят различные дизайнерские решения интерьера кухни, которые пригодятся даже в том случае, если нет возможности сделать ремонт всей кухни.

«Дополнительные полки, встроенные в шкафы, позволяют хранить вещи в шкафу более организованно, держатели для тарелок упрощают хранение посуды, а коробки экономят место при организованном хранении специй, столовых приборов и сухих продуктов в выдвижных ящиках. Такие небольшие дополнения добавляют пространства, и в то же время обеспечивают на кухне порядок и удобный доступ к вещам», – пояснил Кастро.

Правильное освещение добавляет уюта

Кухня – это место, где за чашечкой чая или кофе проходят увлекательные беседы, и находится время для себя и своих мыслей. Таким образом, помимо функциональности, на кухне важен еще и уют.