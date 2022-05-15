Весенняя ярмарка и смотр духовых оркестров привлекли в это солнечное воскресенье множество людей в Лавассааре, пишет Pärnu Postimees.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Весенняя ретро-ярмарка в Лавассааре привлекла толпы народа
Весенняя ретро-ярмарка в Лавассааре привлекла толпы народа
Ярмарочный день начался с открытия мемориальной скамьи, посвященной музыканту Риво Кайо.
Кайо стоял у истоков как смотра оркестров Лавассааре, так и Пярнуских дней блюза. Он также был руководителем народного дома Лавассааре и держал кафе Versus, за организацию киноклуба в котором был удостоен титула "Сюрприз года - 2016" от Союза самоуправлений Пярнуского уезда.
Эстонский музей железной дороги в Лавассааре — единственный в стране музей узкоколейной железной дороги, среди экспонатов которого — работающий паровоз. Прогулочный паровоз был построен в 1950 году на тогдашнем заводе Škoda в Чехословакии. Он прибыл в Лавассааре из России в 1989 году.