ГАЛЕРЕЯ ⟩ Весенняя ретро-ярмарка в Лавассааре привлекла толпы народа

Кайо стоял у истоков как смотра оркестров Лавассааре, так и Пярнуских дней блюза. Он также был руководителем народного дома Лавассааре и держал кафе Versus, за организацию киноклуба в котором был удостоен титула "Сюрприз года - 2016" от Союза самоуправлений Пярнуского уезда.