Проект новой Таллиннской больницы: миллионы евро и годы работы

Очередной виток повышенного внимания к проекту самого современного медицинского сооружения Эстонии – Таллиннской больницы – был связан с возмущением экоактивистов. Они обратили внимание на то, что запланированная под строительство территория должна стать природоохранной зоной, а не ареной девелоперских интересов.

Суть претензий сводилась к тому, что, во-первых, строительство подземных этажей повредит Маарьямяэский глинт. Это вмешательство в экосистему, жуткий грохот при рытье и взрывах, запредельное количество грузовиков, которые потребуются для вывоза лишнего известняка. Обращение инициативной группы в Таллиннское городское собрание дошло до депутатского состава. Партия Eesti 200 выступила с требованием остановить строительство и поискать для больницы другое место. Ее поддержали члены партии «Отечество». Однако предложение не нашло поддержки большинства, и реализация проекта продолжилась. Основным аргументом стали деньги – Европейский союз уже согласен выделить на Таллиннскую больницу почти 300 миллионов евро и терять такие деньги неразумно.

И менять ничего не нужно

Городской канцлер Кайри Вахер рассказала, что сейчас работы по проектированию Таллиннской больницы идут по плану и, несмотря на все сложности, пока не выпадают из графика: «К разработке котлована и строительству наружных сетей планируется приступить уже в 2023 году». Проект был задуман еще до пандемии. Объективно говоря, современное больничное здание Таллинну крайне необходимо. Корпуса Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральных больниц уже настолько старые и амортизированные, что косметическими ремонтами ситуацию исправить уже нельзя. Кроме того, медицина так быстро и мощно развивается, что пациентам необходимо более качественное лечение, а для этого нужно использовать современную аппаратуру, размещение которой старые больничные здания позволить себе уже не могут – не отвечают требованиям. Отсюда выбор: или строить новую больницу, учитывающую сегодняшний день, или лечить пациентов дедовскими способами.

Разразившийся медицинский кризис показал, какие направления необходимо улучшить при планировании работы медицинского учреждения. Эти cоображения учитывались при составлении предварительного проекта (см. Справку). Руководитель проекта строительства Таллиннской больницы Свен Крууп сказал в студии Postimees, что опыт украинских событий заставляет внести определенные коррективы и учитывать наличие подземных этажей, которые позволят медикам работать и в том случае, если война придет в Таллинн. По словам Кайри Вахер, подземные этажи – не совсем новинка, они учитывались еще на стадии планирования: «Строительство второго подземного этажа предполагалось и ранее, однако в какой-то момент от этой идеи отказались ввиду сжатых сроков и в целях экономии средств. Учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию и эпидемиологическое положение последних двух лет, мэр Таллинна предложил государству вернуться к первоначальному плану и построить дополнительный подземный этаж Таллиннской больницы».

«Дополнительная площадь в виде второго подземного этажа при необходимости позволила бы открыть там дополнительные палаты и оперативно сконцентрировать функционирование больницы на подземных этажах», – объяснила городской канцлер.