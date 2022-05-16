Проект новой Таллиннской больницы с самого начала сопровождается спорами и конфликтами. Но уже зимой 2023 года должны приступить к разработке котлована и строительству наружных сетей.
Проект новой Таллиннской больницы: миллионы евро и годы работы
Очередной виток повышенного внимания к проекту самого современного медицинского сооружения Эстонии – Таллиннской больницы – был связан с возмущением экоактивистов. Они обратили внимание на то, что запланированная под строительство территория должна стать природоохранной зоной, а не ареной девелоперских интересов.
Суть претензий сводилась к тому, что, во-первых, строительство подземных этажей повредит Маарьямяэский глинт. Это вмешательство в экосистему, жуткий грохот при рытье и взрывах, запредельное количество грузовиков, которые потребуются для вывоза лишнего известняка. Обращение инициативной группы в Таллиннское городское собрание дошло до депутатского состава. Партия Eesti 200 выступила с требованием остановить строительство и поискать для больницы другое место. Ее поддержали члены партии «Отечество». Однако предложение не нашло поддержки большинства, и реализация проекта продолжилась. Основным аргументом стали деньги – Европейский союз уже согласен выделить на Таллиннскую больницу почти 300 миллионов евро и терять такие деньги неразумно.
И менять ничего не нужно
Городской канцлер Кайри Вахер рассказала, что сейчас работы по проектированию Таллиннской больницы идут по плану и, несмотря на все сложности, пока не выпадают из графика: «К разработке котлована и строительству наружных сетей планируется приступить уже в 2023 году». Проект был задуман еще до пандемии. Объективно говоря, современное больничное здание Таллинну крайне необходимо. Корпуса Ляэне-Таллиннской и Ида-Таллиннской центральных больниц уже настолько старые и амортизированные, что косметическими ремонтами ситуацию исправить уже нельзя. Кроме того, медицина так быстро и мощно развивается, что пациентам необходимо более качественное лечение, а для этого нужно использовать современную аппаратуру, размещение которой старые больничные здания позволить себе уже не могут – не отвечают требованиям. Отсюда выбор: или строить новую больницу, учитывающую сегодняшний день, или лечить пациентов дедовскими способами.
Разразившийся медицинский кризис показал, какие направления необходимо улучшить при планировании работы медицинского учреждения. Эти cоображения учитывались при составлении предварительного проекта (см. Справку). Руководитель проекта строительства Таллиннской больницы Свен Крууп сказал в студии Postimees, что опыт украинских событий заставляет внести определенные коррективы и учитывать наличие подземных этажей, которые позволят медикам работать и в том случае, если война придет в Таллинн. По словам Кайри Вахер, подземные этажи – не совсем новинка, они учитывались еще на стадии планирования: «Строительство второго подземного этажа предполагалось и ранее, однако в какой-то момент от этой идеи отказались ввиду сжатых сроков и в целях экономии средств. Учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию и эпидемиологическое положение последних двух лет, мэр Таллинна предложил государству вернуться к первоначальному плану и построить дополнительный подземный этаж Таллиннской больницы».
«Дополнительная площадь в виде второго подземного этажа при необходимости позволила бы открыть там дополнительные палаты и оперативно сконцентрировать функционирование больницы на подземных этажах», – объяснила городской канцлер.
Стоимость проекта может сильно подскочить
Вахер объяснила, что сейчас стоимость всего проекта, с учетом индекса роста цен, составляет 550 миллионов евро, включая проектирование, строительство и оборудование. Сооружение второго подземного этажа увеличивает стоимость проекта приблизительно на 50 миллионов евро. «Но реальная стоимость строительства, – уточнила Вахер, – выяснится весной 2024 года, когда будут проведены различные строительные тендеры».
Сумма немалая, где ее взять? Во-первых, летом прошлого года Еврокомиссия приняла решение, что из средств Фонда восстановления экономики Европейского союза на конкретный проект будет ассигновано 280 миллионов евро.
Выделение этих денег ставит перед городом серьезную задачу, поскольку освоить их нужно в сжатые сроки. Голосование по остановке проекта и начале поиска нового места для больницы как раз и уперлось в это условие Евросоюза: нет у города времени начинать проект с самого начала и откатываться на позиции пятилетней давности. Больница либо строится там, где ее уже запланировали, либо проект теряет больше половины уже имеющихся денег на свою реализацию.
«Установленный Европейской комиссией график действительно является весьма жестким, однако город разработал план относительно того, как придерживаться сроков, – объяснила Вахер. – Для этого мы проводим строительные закупки параллельно, что позволит приступить к строительству уже зимой 2023 года».
Однако 280 миллионов евро – это не вся необходимая сумма. «Таллиннская больница важна не только для жителей столицы, но и для большой части населения Эстонии. Исходя из этого мы выдвинули предложение, что все расходы, превышающие финансирование со стороны Евросоюза, город и государство могли бы покрывать поровну. По сравнению с первоначальными расчетами это означает, что затраты Таллинна превысят 100 млн евро, которые планировал покрыть город, однако мы готовы нести более крупные расходы», – заверила Кайри Вахер.
Министр финансов: продолжать проект или остановить должен решить город Таллинн
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (на фото) подтвердила, что Европейский союз выделил на строительство Таллиннской больницы сумму в 280 миллионов евро по программе финансирования восстановления и устойчивости (RRF).
Отвечая на вопрос, готово ли государство со своей стороны тоже поддержать проект строительства самой крупной больницы Эстонии, министр заявила, что государство уже вложилось в этот проект средствами, найденными в Евросоюзе: «При помощи государства средства найдены в программе финансировании восстановления и устойчивости. И, прежде всего, речь идет о таллиннском проекте».
Пентус-Розиманнус уточнила, что строительство больницы должно стартовать в начале 2024 года: «Надеемся, что к этому моменту ситуация стабилизируется, будут выстроены новые цепочки поставок и рынок станет более устойчивым. Сейчас мы прогнозируем подорожание проекта на 155-205 миллионов евро, но реальная цена выяснится в ходе тендеров, которые пройдут в конце 2023 года».
Поскольку сейчас государство не готово выделить дополнительные средства, кроме денег Евросоюза, а Таллинну определенно не под силу найти несколько сотен миллионов евро самостоятельно, не считает ли министр, что проект нужно остановить? «Решения должен принимать город Таллинн», – ответила Кейт Пентус-Розиманнус.
Таллиннская больница в цифрах
• Стационарное отделение рассчитано на 530 койко-мест;
• Одноместные платы – около 80 % всех койко-мест;
• В случае медицинского кризиса количество койко-мест можно увеличить до 700;
• Брутто-площадь больницы – 129 000 квадратных метров;
• Общая стоимость проекта – 550 миллионов евро, 280 миллионов из которых выделяет Еврокомиссия.
Источник: город Таллинн