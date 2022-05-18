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Фото ⟩ Красивый бревенчатый дом в Причудье ищет нового хозяина

rus.postimees.ee
Красивый бревенчатый дом в Причудье ищет нового хозяина
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Фото: KV.EE

В живописном причудском поселке Касепяэ продается замечательный дом, сообщает портал Kodu.

Этот чудесный бревенчатый дом у Чудского озера общей площадью 133,3 м2 неоднократно удостаивался титула «Красивый дом». 

Фото: KV.EE

В доме, построенном в 2003 году, шесть комнат, кухня, туалет, ванная, балкон и терраса. Также есть гараж и баня. По желанию покупателя в доме может остаться мебель. 

Фото: KV.EE

Дом отапливается камином с воздуховодами, а в туалете, коридоре и ванной установлены полы с подогревом. 

Фото: KV.EE

Больше информации находится на портале недвижимости KV.EE.

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