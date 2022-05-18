Фото ⟩ Красивый бревенчатый дом в Причудье ищет нового хозяина
Красивый бревенчатый дом в Причудье ищет нового хозяина
Этот чудесный бревенчатый дом у Чудского озера общей площадью 133,3 м2 неоднократно удостаивался титула «Красивый дом».
В доме, построенном в 2003 году, шесть комнат, кухня, туалет, ванная, балкон и терраса. Также есть гараж и баня. По желанию покупателя в доме может остаться мебель.
Дом отапливается камином с воздуховодами, а в туалете, коридоре и ванной установлены полы с подогревом.
Больше информации находится на портале недвижимости KV.EE.
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