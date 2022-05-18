Таллинн претендует на титул Спортивной столицы Европы 2025 года

«Уже сейчас мы ежегодно принимаем и поддерживаем около 100 международных спортивных мероприятий, включая важные титульные соревнования. Сильные спортивные организации и созданная городом инфраструктура позволяют нам принимать турниры и соревнования высокого уровня в самых разных видах спорта – в прошлом году мы принимали чемпионат Европы по волейболу и чемпионаты Европы по легкой атлетике U20 и 23, а в этом году – чемпионат Европы по фигурному катанию, чемпионат мира U20, турнир четырех континентов, крупные международные соревнования по хоккею и керлингу, - перечислил Кылварт. – Однако, помимо создания хороших условий для спортсменов и соревнований, мы считаем не менее важным, чтобы жителям Таллинна были предоставлены современные возможности для занятий спортом рядом с домом. В целях формирования привычки вести активный образ жизни среди местных жителей и молодежи, мы ежегодно инвестируем в строительство общественных спортивных площадок и развитие троп здоровья. Например, недавно мы открыли спортивный парк Тондираба, который является самым большим в странах Балтии».