Таллинн утвержден в качестве кандидата на звание Спортивной столицы Европы 2025 года. Обладатель титула определится в ноябре этого года, сообщила пресс-служба столицы.
Таллинн претендует на титул Спортивной столицы Европы 2025 года
Таллинн подал заявку на участие в конкурсе как город, который вносит вклад в развитие спорта, а также ценит здоровый и активный образ жизни.
По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн завоевывает на международной арене все большую известность как место, подходящее для проведения крупных соревнований, что подтверждает турнир категории WTA 250, который пройдет этой осенью в эстонском столице.
«Уже сейчас мы ежегодно принимаем и поддерживаем около 100 международных спортивных мероприятий, включая важные титульные соревнования. Сильные спортивные организации и созданная городом инфраструктура позволяют нам принимать турниры и соревнования высокого уровня в самых разных видах спорта – в прошлом году мы принимали чемпионат Европы по волейболу и чемпионаты Европы по легкой атлетике U20 и 23, а в этом году – чемпионат Европы по фигурному катанию, чемпионат мира U20, турнир четырех континентов, крупные международные соревнования по хоккею и керлингу, - перечислил Кылварт. – Однако, помимо создания хороших условий для спортсменов и соревнований, мы считаем не менее важным, чтобы жителям Таллинна были предоставлены современные возможности для занятий спортом рядом с домом. В целях формирования привычки вести активный образ жизни среди местных жителей и молодежи, мы ежегодно инвестируем в строительство общественных спортивных площадок и развитие троп здоровья. Например, недавно мы открыли спортивный парк Тондираба, который является самым большим в странах Балтии».
Спортивная столица Европы – это титул, ежегодно присуждаемый европейскому городу, который ценит спорт и способствует его развитию. Европейская федерация столиц и городов спорта (ACES of Europe) присваивает звания мировых, европейских и региональных (город, остров, община, населенный пункт) столиц и городов спорта. В числе прочих организация сотрудничает с Европейской комиссией.
Среди городов Эстонии ранее титула спортивных городов Европы удостаивались Курессааре (2020), Эльва (2021) и Раквере (2022). Ежегодно эти звания присуждаются нескольким европейским городам, однако титула Спортивной столицы Европы удостаивается лишь один европейский город.
Звание Спортивной столицы Европы присваивалось Будапешту (2019), Малаге (2020), Лиссабону (2021). В этом году Спортивной столицей Европы является Гаага, в 2023 году титул будет нести Глазго, а в 2024 году - Генуя.