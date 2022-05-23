На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов над Балтийским морем в международном воздушном пространстве и патрулирования границы с Калининградом и Беларусью, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты
18 мая самолеты воздушной полиции НАТО распознали два российских истребителя Су-27, которые в разное время совершали полеты в международном воздушном пространстве из Калининградской области и возвращались в нее.
Оба летели с отключенными транспондерами, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
В тот же день истребители воздушной полиции НАТО патрулировали воздушную границу Балтийского моря с Россией и Беларусью.
20 мая были идентифицированы российский штурмовик Ил-20 и два истребителя Су-27. Они летели с отключенными транспондерами, без плана полета, связь с Региональным центром управления полетами поддерживал только первый самолет, истребители – нет.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.