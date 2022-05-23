Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты

18 мая самолеты воздушной полиции НАТО распознали два российских истребителя Су-27, которые в разное время совершали полеты в международном воздушном пространстве из Калининградской области и возвращались в нее.

Оба летели с отключенными транспондерами, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

В тот же день истребители воздушной полиции НАТО патрулировали воздушную границу Балтийского моря с Россией и Беларусью.

20 мая были идентифицированы российский штурмовик Ил-20 и два истребителя Су-27. Они летели с отключенными транспондерами, без плана полета, связь с Региональным центром управления полетами поддерживал только первый самолет, истребители – нет.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.