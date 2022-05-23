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Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты

BNS
Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские самолеты
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Американский истребитель F-35. Снимок иллюстративный.
Американский истребитель F-35. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest

На прошлой неделе истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов над Балтийским морем в международном воздушном пространстве и патрулирования границы с Калининградом и Беларусью, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

18 мая самолеты воздушной полиции НАТО распознали два российских истребителя Су-27, которые в разное время совершали полеты в международном воздушном пространстве из Калининградской области и возвращались в нее.

Оба летели с отключенными транспондерами, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

В тот же день истребители воздушной полиции НАТО патрулировали воздушную границу Балтийского моря с Россией и Беларусью.

20 мая были идентифицированы российский штурмовик Ил-20 и два истребителя Су-27. Они летели с отключенными транспондерами, без плана полета, связь с Региональным центром управления полетами поддерживал только первый самолет, истребители – нет.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.

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