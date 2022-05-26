Экономист: строительный рынок охлаждается, ситуация все сложнее

Рост объемов строительства был обусловлен увеличением объемов строительства зданий. Объем строительства зданий в первом квартале вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Однако объем строительства сооружений снизился на 1,4%. Объем строительных работ, выполненных эстонскими предприятиями за рубежом, в первом квартале был почти на 30% больше, чем годом ранее, и составил 6% от общего объема строительства. Отчасти это был эффект базы. Соответствующая доля составляла 5% в прошлом году и 8% в 2019 году.

Экономист Swedbank Марианна Рыбинская говорит, что чувство уверенности среди строительных компаний снизилось по сравнению с пиком прошлого года.

«Трудности с поставками материалов, от которых строительные компании страдали уже в прошлом году, усугубились с началом войны в Украине. Дефицит строительных материалов еще больше ускорил рост цен на строительство в этом году», – пояснила Рыбинская.

По данным Департамента статистики, цены на строительство в марте выросли на 21% в годовом исчислении. В основном это было обусловлено ускорением роста цен на строительные материалы, который достиг почти 30% в годовом исчислении.

Это самый быстрый рост цен на строительные материалы с 1996 года, когда Департамент статистики начал публиковать эти данные. Наряду с нехваткой материалов, строительные компании рассматривают в качестве серьезной проблемы и дефицит рабочей силы, причем четверть компаний считают это сдерживающим фактором строительной деятельности.

Строительный рынок охлаждается

Хотя спрос на здания и сооружения не упал (по оценкам строительных компаний, объемы заказов остаются высокими), нынешний шок вызван кризисом предложения материалов. С одной стороны, трудности с поставками материалов уже оказывают влияние на показатели прибыли строительных компаний. С другой – нынешние условия не способствуют строительству новых объектов, поскольку риски возросли.

В случае государственных закупок предлагать фиксированные цены в нынешних условиях неопределенности является сложной, если не сказать почти невыполнимой задачей для строительных компаний.

Нарушенные цепочки поставок строительных материалов и ценовой шок не дают точно планировать окончательную стоимость и срок строительства, а это означает, что цена предложения сегодня намного выше.

Это, в свою очередь, вероятно, приведет к сокращению государственных закупок, поскольку бюджеты ограничены. Повышенная неопределенность может заставить компании отложить инвестиции в строительство. В среднем на инфраструктурное строительство приходится около 25% от общего объема строительства, в то время как на строительство зданий – в среднем 75%, из которых на нежилые здания приходится 40%, а на жилые – около 35%.

В жилищном строительстве наблюдается дефицит

Предложение нового жилья в первом квартале продолжило сокращаться. Количество выставленных на продажу квартир в новостройках Таллинна и окрестностей в первом квартале было на уровне, который в последний раз наблюдался в 2014 году.

То тут, то там возникают разговоры о том, что в нынешних условиях застройщики разрывают сделки с покупателями жилья. Но по сравнению с тем, что было десять лет назад, на рынке все-таки преобладают застройщики, которые заботятся о своей репутации, и выполняют взятые на себя обязательства.

Рост цен на исходные материалы затрудняет прогнозирование конечной стоимости строительства. Таким образом, если в прошлом были составлены договоры о бронировании на определенное количество квартир до начала строительства, то в настоящее время предпочтение отдается продаже квартир на более позднем этапе строительства. Поэтому в ближайшем будущем предложение может не увеличиться в том объеме и в те сроки, которые ожидались ранее. Рост цен на строительство и дефицит на рынке новостроек будут продолжать оказывать повышенное давление на цены. Как и в любом кризисе, наступит время, когда возникнет новое равновесие и появятся новые цепочки поставок, но вопрос в том, сколько времени это займет.

Покупательная способность домохозяйств в этом году упадет

Swedbank прогнозирует сильный рост заработной платы в этом году. Однако общая инфляция будет по-прежнему опережать рост заработной платы, и покупательная способность населения будет падать. Общее чувство уверенности домохозяйств и их оценка будущего финансового положения резко снизились.