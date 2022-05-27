Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, задержана

В среду около 16.15 женщина средних лет неожиданно напала на ожидавшую на станции Рахумяэ поезда пассажирку и на глазах ее трехлетнего ребенка столкнула ее с перрона на рельсы. После этого она напала на еще одного человека в поезде. В воскресенье полиция сообщила, что нападавшая была задержана.