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Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, задержана

rus.postimees.ee
Женщина, столкнувшая на рельсы мать маленького ребенка, задержана
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Фото нападавшей.
Фото нападавшей. Фото: Politsei

В среду около 16.15 женщина средних лет неожиданно напала на ожидавшую на станции Рахумяэ поезда пассажирку и на глазах ее трехлетнего ребенка столкнула ее с перрона на рельсы. После этого она напала на еще одного человека в поезде. В воскресенье полиция сообщила, что нападавшая была задержана. 

Фото нападавшей.
Фото нападавшей. Фото: PPA

Ведущий следователь Ляэне-Харьюского отдела Пыхьяской префектуры Пилле Вилу рассказала, что на станции Рахумяэ женщина подошла к пассажирке, которая со своим трехлетним ребенком ждала поезда, и столкнула ее на рельсы. По счастливому стечению обстоятельств это не привело к трагедии, поскольку в этот момент не было поезда.

Потерпевшая взяла ребенка на руки, чтобы отойти подальше от нападавшей подальше, но та последовала за ней и ударила по лицу: «После первого нападения нарушительница села в поезд, отправлявшийся в 16.25 и двигавшийся в сторону Балтийского вокзала. В поезде она ударила пожилую женщину».

По обоим происшествиям возбуждены уголовные дела.

В воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что личность напавшей на людей женщины установлена и полиция предварительно задержала ее на 48 часов. Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства. 

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