КаПо задержала мужчину, которого подозревают в поддержке российской агрессии

Согласно подозрению, мужчину умышленно и непосредственно поддерживал агрессию РФ на территории Украины. Вчера, 30 мая, по запросу прокуратуры Харьюский уездный суд арестовал этого человека.

Статья 91-1. Присоединение к акту агрессии иностранного государства, участие в нем и его поддержка (1) Вступление в состав совершающих акт агрессии иностранных вооруженных сил или иное вооруженное образование, участвующее в иностранном акте агрессии, участие в совершении или подготовке иностранного акта агрессии либо умышленная непосредственная поддержка иностранного акта агрессии, в том числе финансирование, в отсутствие состава преступления, предусмотренного статьей 91 настоящего Кодекса, – наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет.

Прокурор Госпрокуратуры Мелинда Юленд сказала, что присоединение, участие или поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонской Республике лишением свободы на срок до пяти лет. Поддержкой агрессии считается также приобретение и финансирование приобретения техники и снаряжения, в том числе, например, дронов, для ведения боевых действий различных подразделений российской армии.

«Незаконная поддержка может также заключаться, например, в деньгах или другой материальной помощи, с помощью которых хотят поддержать агрессию России в Украине», — пояснил глава бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп. Если кто-либо заметит такие призывы в интернете или в другом общественном месте, Полиция безопасности просит сообщить об этом по электронной почте info24@kapo.ee или по телефону (+372) 612 1455.