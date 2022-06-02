Каллас: центристы должны честно признаться в своем желании уйти в оппозицию

«Я расцениваю это так, что они (Центристская партия — ред.) очень хотят уйти в оппозицию. Так, к сожалению, и есть. Было бы честно будет набраться смелости и сказать, что да, теперь вот так», - сказала Каллас на пресс-конференции правительства в четверг.

По словам Каллас, у нее уже давно сложилось ощущение, что Партия реформ в правительстве осталась в одиночестве, пишет BNS.

«Я должен сказать, Кая, что ты вовсе не в одиночестве. Мы же постоянно сотрудничаем», - парировал заявление Каллас министр по делам государственного управления Яак Ааб.

Каллас подчеркнула, что в условиях нынешнего кризиса в сфере безопасности Эстонии такое правительство ни к чему.

«Конечно, все мы хотим поддержать как можно большее количество людей. Но во всем надо знать меру. Когда все было хорошо, деньгам счета не знали, но сейчас нельзя жить не по средствам. Если мы ведем переговоры, то ищем компромиссы, и больно приходится обеим сторонам. Но то, о чем мы договорились, нужно защищать нам обоим, а Центристская партия выходит и объявляет, мол, нет, все это никуда не годится. Это просто шизофреническая ситуация», - заявила Каллас.