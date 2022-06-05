Около полудня в субботу, 4 июня, машины экстренных служб, собравшиеся у кафе «Нарва» в центре Таллинна, привлекли внимание прохожих.
Фото ⟩ Подозрительная сумка: в центре Таллинна работала группа саперов
Подозрительная сумка: в центре Таллинна работала группа саперов
На место прибыли полиция, скорая помощь, спасатели и специалисты саперной группы, сообщает Postimees.
По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, у здания на Нарвском шоссе, 10, была проверена брошенная сумка. Специалисты установили, что в ней нет ничего опасного.