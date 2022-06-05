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Фото ⟩ Подозрительная сумка: в центре Таллинна работала группа саперов

rus.postimees.ee
Подозрительная сумка: в центре Таллинна работала группа саперов
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Около полудня в субботу, 4 июня, машины экстренных служб, собравшиеся у кафе «Нарва» в центре Таллинна, привлекли внимание прохожих.

На место прибыли полиция, скорая помощь, спасатели и специалисты саперной группы, сообщает Postimees

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, у здания на Нарвском шоссе, 10, была проверена брошенная сумка. Специалисты установили, что в ней нет ничего опасного.

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