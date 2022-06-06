Вмешательство Департамента защиты потребителей изменило политику cети Maxima в области отражения цен: отныне продавец проводит более четкую грань между ценой за единицу и ценой за килограмм, пишет Tarbija.
Вмешательство департамента навело порядок в ценовой политике Maxima
«Основываясь на последних брошюрах для клиентов, мы заметили, что Maxima изменила свою деятельность, и исходя из этого, департамент в настоящее время не видит причин для начала производства», — сказала руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты потребителей и технического надзора Ульрика Паавле.
В предыдущей рекламной газете для клиентов Maxima была указана цена 500 граммов винограда вместе с изображением расфасованного винограда. При этом в мобильном приложении Maxima то же предложение было указано с учетом цены за килограмм.
В конце апреля, когда департамент направила cети Maxima напоминание, возникла проблема с ценой на редис - была указана только цена за единицу, а не цена за килограмм. В том же письме-уведомлении ведомство обратило внимание торговца на то, что если в объявлении содержится информация о цене продажи товара, то там же должна быть опубликована и цена за единицу товара.
По словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Esesti Тийи Шапель, предприятие Maxima, конечно же, не игнорирует напоминания, отправленные ей департаментом, но уже объяснило, что это была человеческая ошибка, после обнаружения которой к продажной цене редиса на ценнике была добавлена цена за единицу, и эта информация была передана во все магазины, где ее сразу же изменили.
Что касается 500-граммовых упаковок винограда, который на прошлой неделе продавался со скидкой, его цена в клиентской брошюре и во всех магазинах отображалась правильно, но частично неправильно - в мобильном приложении, и это снова была человеческая ошибка, — пояснила Шапель. — Мы очень внимательно следим, чтобы не повторять такого рода ошибки, и приносим извинения клиентам, для которых это вызвало путаницу».
Статья 7 Закона о защите прав потребителей предусматривает, что при предложении и продаже товаров продавец должен сообщить потребителю продажную цену и цену за единицу товара. Продажная цена – это окончательная цена, уплачиваемая потребителем за единицу или количество товара. Цена за единицу – это окончательная цена за килограмм, литр, метр, квадратный метр кубометр или другую единицу, широко используемую в реализации других товаров.
По оценке Департамента защиты потребителей, информация о цене является важным критерием для потребителей при выборе товаров. Поэтому важно, чтобы публикация информации о ценах была честной по отношению к потребителю и чтобы информация, публикуемая о ценах и их снижении, не вводила в заблуждение. Торговый прием считается вводящей в заблуждение, если информация, которую он предоставляет, неверна или если представление правильной информации (вероятно) может ввести в заблуждение среднего потребителя и заставить его принять решение о покупке, которое он в противном случае не принял бы