Вмешательство департамента навело порядок в ценовой политике Maxima

«Основываясь на последних брошюрах для клиентов, мы заметили, что Maxima изменила свою деятельность, и исходя из этого, департамент в настоящее время не видит причин для начала производства», — сказала руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты потребителей и технического надзора Ульрика Паавле.

В предыдущей рекламной газете для клиентов Maxima была указана цена 500 граммов винограда вместе с изображением расфасованного винограда. При этом в мобильном приложении Maxima то же предложение было указано с учетом цены за килограмм.

В конце апреля, когда департамент направила cети Maxima напоминание, возникла проблема с ценой на редис - была указана только цена за единицу, а не цена за килограмм. В том же письме-уведомлении ведомство обратило внимание торговца на то, что если в объявлении содержится информация о цене продажи товара, то там же должна быть опубликована и цена за единицу товара.

По словам руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima Esesti Тийи Шапель, предприятие Maxima, конечно же, не игнорирует напоминания, отправленные ей департаментом, но уже объяснило, что это была человеческая ошибка, после обнаружения которой к продажной цене редиса на ценнике была добавлена ​​цена за единицу, и эта информация была передана во все магазины, где ее сразу же изменили.