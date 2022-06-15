На сайте kriis.ee/dopomoga.ee опубликовано руководство для военных беженцев и арендодателей. В нем содержится информация о единовременной компенсации, связанной с арендой жилья, а также инструкции, как подать заявление на получение прожиточного пособия и получить выплату, если существуют препятствия для оплаты расходов на жилье.
Для беженцев и арендодателей подготовлено руководство по поиску жилья и получению компенсации
«Эстонское государство предлагает военным беженцам краткосрочное жилье и помогает им найти место для долгосрочного проживания, что в настоящее время является серьезной проблемой. Мы хотим еще раз напомнить беженцам что, наша страна очень небольшая, так что жить удобно в любой точке Эстонии, - сказал глава группы по вопросам социальной защиты кризисного штаба Департамента социального страхования Керт Вальдару. - У арендодателей были вопросы о том, на что они могут рассчитывать в вопросе оплаты аренды: здесь важно помнить, что военный беженец - такой же арендатор, как и все остальные. Если у арендатора возникают проблемы с оплатой расходов на жилье, украинские военные беженцы, получившие временную защиту, могут претендовать на получение прожиточного пособия на тех же основаниях, что и остальные жители Эстонии».
В опубликованном руководстве имеется информация о том, как найти постоянное место жительства, где необходимо зарегистрировать место жительства и как подать заявление на получение компенсации арендны и прожиточного пособия. Мы также хотим напомнить о том, что для пенсионеров сдача жилья военным беженцев может стать источником дополнительного дохода. Если арендодателем является одинокий пенсионер, его пособие сохраняется и в случае, если он сдаст в аренду жилье военному беженцу, получившему временную защиту.
Жилье для сдачи в аренду военным беженцам можно предложить, например, на сайте kinnisvara24.ee/ukraini.
Руководство по поиску жилья: