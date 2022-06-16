«Новости в 7»: итоги пресс-конференции правительства и как выбрать солнечные очки

Сегодня в выпуске:

- О чем шла речь на пресс-конференции пока еще временного правительства?

- Когда отменят ковид-сертификаты, ждать ли этим летом клещей, полезная информация для беженцев и медведя бояться в лес не ходить? - коротко о событиях в нашей стране.

- 113-ый день войны в Украине ознаменовался визитом европейских лидеров в Киев, украинским контрнаступлением на Херсон и дронами от украинского футболиста.

- Молодежные центры не прекращают свою работу На каком языке общаются ребята, чем интересуются и какой старт в жизнь может дать участие в мероприятиях центров?

- Аналитики назвали самые дорогие города для жизни миллиардеров, почему ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян, согреются ли европейцы этим летом?

- Сейчас все отъявленные модники ведут охоту на любимый аксессуар - солнечные очки. Что нынче актуально - узнала наша съемочная группа.