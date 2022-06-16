Итоги пресс-конференции правительства в подробностях. Об этом и не только в объективе тележурнала «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7»: итоги пресс-конференции правительства и как выбрать солнечные очки
Сегодня в выпуске:
- О чем шла речь на пресс-конференции пока еще временного правительства?
- Когда отменят ковид-сертификаты, ждать ли этим летом клещей, полезная информация для беженцев и медведя бояться в лес не ходить? - коротко о событиях в нашей стране.
- 113-ый день войны в Украине ознаменовался визитом европейских лидеров в Киев, украинским контрнаступлением на Херсон и дронами от украинского футболиста.
- Молодежные центры не прекращают свою работу На каком языке общаются ребята, чем интересуются и какой старт в жизнь может дать участие в мероприятиях центров?
- Аналитики назвали самые дорогие города для жизни миллиардеров, почему ВОЗ планирует переименовать оспу обезьян, согреются ли европейцы этим летом?
- Сейчас все отъявленные модники ведут охоту на любимый аксессуар - солнечные очки. Что нынче актуально - узнала наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на « Канале 7» за 16 июня.