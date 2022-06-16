По словам руководителя G4S Прийта Сарапуу, после ковида новая реальность такова, что для того, чтобы попасть на самолет, нужно приехать в аэропорт на два часа раньше, и с этим придется смириться.
Новая реальность: два часа в очереди в Таллиннском аэропорту - это катастрофа?
Два года назад мир напугала коронапандемия, к которой никто не был готов. Любые передвижения не рекомендовались, авиасообщение почти прекратилось. В связи с этим пилоты и сотрудники службы безопасности аэропорта были отправлены домой.
«К сожалению, так не работает, что спустя два года мы могли бы продолжить с того же места, где остановилась жизнь тогда. Люди нашли новую работу, перешли на работу в другие сферы. Во всех аэропортах мира ощущается значительная нехватка кадров, особенно в отделе службы безопасности. В аэропорту Дублина в начале июня была 4,5-часовая очередь, чтобы пройти через ворота безопасности, - приводит пример Сарапуу. - Конечно, это широко освещалось в СМИ. Были новости и из других аэропортов, где люди стоят в бесконечных очередях и, к сожалению, пропускают рейсы. Прибытие в аэропорт за несколько часов до вылета становится новой нормой».
По словам Сарапуу, людям с этим трудно смириться, хотя такое требование на самом деле было уже несколько лет, просто раньше без очередей люди успевали быстро пройти проверку и в последний момент попасть на самолет.
Очереди в Таллинне
Таллиннский аэропорт не стал исключением, тут тоже большие очереди. «В прошлом году через Таллиннский аэропорт прошло более 1,3 миллиона пассажиров. Это вдвое больше, чем в 2020 году. Поскольку границы государств снова открыты и повсюду ожидаются туристы, можно ожидать увеличения числа пассажиров во время летних каникул. В этом году аэропорт рассчитывает обслужить уже 2,5 миллиона пассажиров», - рассказывает руководителя G4S .
До ковида у G4S в аэропорту работали более 230 сотрудников. «В начале этого года стало ясно, что в пик сезона будет не хватать рабочей силы, и мы начали кампании по набору персонала, но нам по-прежнему нужны еще десятки сотрудников. Это означает более длинные очереди, чем обычно, и пассажиров просят прибывать за два часа до вылета», - говорит Сарапуу.
Продолжается активный набор новых сотрудников. К сожалению, это непросто, например, в декабре прошлого года подали заявки 48 человек, на работу удалось взять только одного. Дело в том, что для этой должности установлены определенные требования, в том числе они касаются и образования.
Дело в зарплате?
Работа службы безопасности аэропорта интересная и важная, и за нее, по словам Сарапуу, платят достойную зарплату — от 1400 евро в месяц.
«Мы склонны говорить о средней зарплате, поскольку эти цифры выше и растут быстрее. Средняя зарплата представляет собой среднее арифметическое заработной платы всех работающих на полную ставку людей, деленное на количество получателей зарплаты. В то же время выше среднего зарабатывают около 20% получателей зарплаты. Гораздо лучшим показателем является медианная зарплата, которая в первом квартале этого года составила 1289 евро», - заявляет Сарапуу.
Он отмечает, что медианная зарплата - это ближе к тому, что получает основная часть людей, поэтому медианная заработная плата показывает доход работников более справедливо, чем средняя заработная плата, где зарплаты высокооплачиваемых руководителей показывают более высокий уровень жизни, чем на самом деле есть у большинства людей.