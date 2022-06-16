Новая реальность: два часа в очереди в Таллиннском аэропорту - это катастрофа?

Два года назад мир напугала коронапандемия, к которой никто не был готов. Любые передвижения не рекомендовались, авиасообщение почти прекратилось. В связи с этим пилоты и сотрудники службы безопасности аэропорта были отправлены домой.

«К сожалению, так не работает, что спустя два года мы могли бы продолжить с того же места, где остановилась жизнь тогда. Люди нашли новую работу, перешли на работу в другие сферы. Во всех аэропортах мира ощущается значительная нехватка кадров, особенно в отделе службы безопасности. В аэропорту Дублина в начале июня была 4,5-часовая очередь, чтобы пройти через ворота безопасности, - приводит пример Сарапуу. - Конечно, это широко освещалось в СМИ. Были новости и из других аэропортов, где люди стоят в бесконечных очередях и, к сожалению, пропускают рейсы. Прибытие в аэропорт за несколько часов до вылета становится новой нормой».

По словам Сарапуу, людям с этим трудно смириться, хотя такое требование на самом деле было уже несколько лет, просто раньше без очередей люди успевали быстро пройти проверку и в последний момент попасть на самолет.

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