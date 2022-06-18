Смотрите фото: редкое предложение недвижимости в Ляэнемаа

Выставленная на продажу недвижимость состоит из двух отдельных кадастровых единиц, это 100% земля под жилую застройку, на оба участка выданы разрешение на застройку.

Фото: KV.EE

На участке Okka 1 находится баня-дача из оцилиндрованного бревна общей площадью 43,1 м2 и под черепичной крышей. На первом этаже расположены просторная гостиная, кухня, парилка, душевая и туалет. Наверху находится спальня с балконом с видом на море. Помимо дачи на участке имеется подсобное строение, где можно хранить сезонные принадлежности.

Фото: KV.EE

На участке Okka 5 возможно строительство жилого дома для круглогодичного проживания. На участке, граничащем с морем выкопаны два пруда, один из которых предназначен для купания. К морю ведет удобный дощатый настил, переходящий в причал.

Фото: KV.EE