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Смотрите фото: редкое предложение недвижимости в Ляэнемаа

rus.postimees.ee
Смотрите фото: редкое предложение недвижимости в Ляэнемаа
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Фото: KV.EE

В Ляэнемаа покупателя ждет уютный уголок для жизни и отдыха, предлагает Kodu.

Выставленная на продажу недвижимость состоит из двух отдельных кадастровых единиц, это 100% земля под жилую застройку, на оба участка выданы разрешение на застройку.  

Фото: KV.EE

На участке Okka 1 находится баня-дача из оцилиндрованного бревна общей площадью 43,1 м2 и под черепичной крышей. На первом этаже расположены просторная гостиная, кухня, парилка, душевая и туалет. Наверху находится спальня с балконом с видом на море. Помимо дачи на участке имеется подсобное строение, где можно хранить сезонные принадлежности.

Фото: KV.EE

На участке Okka 5 возможно строительство  жилого дома для круглогодичного проживания. На участке, граничащем с морем выкопаны два пруда, один из которых предназначен для купания. К морю ведет удобный дощатый настил, переходящий в причал. 

Фото: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.  

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