Пыхьяская префектура заявила, что в четверг они проверили трезвость почти 3100 водителей, выявив 12 пьяных водителей.
В Харьюмаа уже задержано 12 пьяных водителей
«Сегодня, в День Победы, мы проверили движение и здоровье участников дорожного движения в разных частях Харьюмаа. К сожалению, результаты нельзя признать хорошими», — написали в социальной сети Пыхьяской префектуры, указав, что в общей сложности было проверено на трезвость почти 3100 водителей, 12 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Конечно, путь этих опасных водителей до дома, магазина или вечеринки закончился после встречи с полиции, и каждый пьяный шофер будет пойман».
Префектура заявила, что полиция продолжит проводить проверки на трезвость и успокоение трафика как сегодня, так и в ближайшие дни, но реальная ответственность за безопасный путь и движение лежит на каждом участнике дорожного движения.
«Если вы употребляли алкоголь или не уверены в своей трезвости, вы не будете садиться за руль. Если в праздничные дни необходимо переехать с одной вечеринки или сбора на другую, заранее договоритесь с трезвым руководителем группы вашей компании, который будет безопасно возить людей с одного места на другое и следить за гулянием, заявила Пыхьяская префектура.
Кроме того, было подчеркнуто, что, будучи пассажиром и видя, как водитель необоснованно рискует в движении, его необходимо призвать к порядку. «При необходимости возьмите ключи от машины вашего друга и, если слова не помогают, вызовите полицию».
«Также могло бы быть правилом, что если при поиске папоротника вы заметили пострадавшего, то помогите ему, если это возможно, или сообщите об этом в центр экстренной помощи, который при необходимости передаст информацию в полицию, скорую помощь или спасателям».