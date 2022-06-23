В Харьюмаа уже задержано 12 пьяных водителей

«Сегодня, в День Победы, мы проверили движение и здоровье участников дорожного движения в разных частях Харьюмаа. К сожалению, результаты нельзя признать хорошими», — написали в социальной сети Пыхьяской префектуры, указав, что в общей сложности было проверено на трезвость почти 3100 водителей, 12 из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Конечно, путь этих опасных водителей до дома, магазина или вечеринки закончился после встречи с полиции, и каждый пьяный шофер будет пойман».

Префектура заявила, что полиция продолжит проводить проверки на трезвость и успокоение трафика как сегодня, так и в ближайшие дни, но реальная ответственность за безопасный путь и движение лежит на каждом участнике дорожного движения.

«Если вы употребляли алкоголь или не уверены в своей трезвости, вы не будете садиться за руль. Если в праздничные дни необходимо переехать с одной вечеринки или сбора на другую, заранее договоритесь с трезвым руководителем группы вашей компании, который будет безопасно возить людей с одного места на другое и следить за гулянием, заявила Пыхьяская префектура.

Кроме того, было подчеркнуто, что, будучи пассажиром и видя, как водитель необоснованно рискует в движении, его необходимо призвать к порядку. «При необходимости возьмите ключи от машины вашего друга и, если слова не помогают, вызовите полицию».