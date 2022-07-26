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Глава МВД: Эстония не может в одиночку воспрепятствовать приезду российских туристов

rus.postimees.ee
Глава МВД: Эстония не может в одиночку воспрепятствовать приезду российских туристов
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Лаури Ляэнеметс на собрании совета уполномоченных Социал-демократической партии Эстонии.
Лаури Ляэнеметс на собрании совета уполномоченных Социал-демократической партии Эстонии. Фото: Taavi Sepp

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, исходя из правил Шенгенской визовой зоны, воспрепятствовать въезду в Эстонию российских туристов, получивших визы некоторых европейских стран, невозможно, пишет Rus.ERR, добавляя, что, по оценке главы МВД, вопрос должен решаться единообразно на общеевропейском уровне.

Эстонское государство сейчас практически не выдает визы россиянам - гражданин РФ может получить визу лишь в очень ограниченных случаях, тогда как другие страны Европы продолжают выдавать визы российским гражданам.

Ляэнеметс заявил, что владельцам этих и ранее выданных шенгенских виз нельзя запретить въезд в Эстонию, и что Эстония мало что может сделать в одиночку.

"Мы могли бы рассмотреть такой вариант, что гражданин РФ, въехавший в Шенгенскую зону по визе из другой европейской страны, не мог бы устроиться на работу в Эстонии", - сказал Ляэнеметс, который вообще не считает хорошей идеей вариант закрытия сухопутной границы Эстонии с Россией.

По словам министра внутренних дел, единственным способом ограничить доступ российских туристов в Европу и Эстонию было бы введение санкций в Евросоюзе в целом.

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