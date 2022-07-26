Глава МВД: Эстония не может в одиночку воспрепятствовать приезду российских туристов

Эстонское государство сейчас практически не выдает визы россиянам - гражданин РФ может получить визу лишь в очень ограниченных случаях, тогда как другие страны Европы продолжают выдавать визы российским гражданам.

Ляэнеметс заявил, что владельцам этих и ранее выданных шенгенских виз нельзя запретить въезд в Эстонию, и что Эстония мало что может сделать в одиночку.

"Мы могли бы рассмотреть такой вариант, что гражданин РФ, въехавший в Шенгенскую зону по визе из другой европейской страны, не мог бы устроиться на работу в Эстонии", - сказал Ляэнеметс, который вообще не считает хорошей идеей вариант закрытия сухопутной границы Эстонии с Россией.