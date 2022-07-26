По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, исходя из правил Шенгенской визовой зоны, воспрепятствовать въезду в Эстонию российских туристов, получивших визы некоторых европейских стран, невозможно, пишет Rus.ERR, добавляя, что, по оценке главы МВД, вопрос должен решаться единообразно на общеевропейском уровне.
Глава МВД: Эстония не может в одиночку воспрепятствовать приезду российских туристов
Эстонское государство сейчас практически не выдает визы россиянам - гражданин РФ может получить визу лишь в очень ограниченных случаях, тогда как другие страны Европы продолжают выдавать визы российским гражданам.
Ляэнеметс заявил, что владельцам этих и ранее выданных шенгенских виз нельзя запретить въезд в Эстонию, и что Эстония мало что может сделать в одиночку.
"Мы могли бы рассмотреть такой вариант, что гражданин РФ, въехавший в Шенгенскую зону по визе из другой европейской страны, не мог бы устроиться на работу в Эстонии", - сказал Ляэнеметс, который вообще не считает хорошей идеей вариант закрытия сухопутной границы Эстонии с Россией.
По словам министра внутренних дел, единственным способом ограничить доступ российских туристов в Европу и Эстонию было бы введение санкций в Евросоюзе в целом.