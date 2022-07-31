Несколько дней мир наблюдал за движением вышедшей из-под контроля китайской ракеты - изначально Европейское агентство по авиационной безопасности EASA предрекало, что аппарат войдет в плотные слои атмосферы Земли над Португалией, Испанией и Грецией, позднее - что над США, Южной Америкой, Африкой или даже Китаем, откуда она взлетела, пишет TVNET.
ВИДЕО ⟩ Конец тревогам: китайская ракета, наконец, "упала"
Гигантская ракета-носитель CZ-5B длиной почти 30 метров и весом 17-22 тонны, поднявшая модуль китайской космической станции, должна была упасть вечером в субботу, 30 июля, сообщало Rus.Postimees.
В итоге следы от уничтожения летательного аппарата в атмосфере Земли были засняты в Малайзии, действительно ночью на воскресенье.
The #CZ5B core stage from the #Wentian launch re-entering the atmosphere. pic.twitter.com/p6Q6MOxzVm— ∆V (@DELTA_V) July 30, 2022
#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022
По сообщениям специалистов, лучше всего момент уничтожения ракеты был заметен в городе Кучинг в Малайзии.
SST ЕС предупредила авиакомпании и центры управления воздушным движением о том, что при планировании траектории полета вечером в субботу следует учитывать один из самых больших за последнее время фрагментов космического мусора.
При достижении Земли скорость осколков космических летательных аппаратоа составляет несколько сотен километров в час. Обычно в соответствии с доброй международной традицией большие части космических кораблей, спутников и ракет направляются в южную часть Тихого океана вблизи точки Немо, где они падают в открытый океан и не представляют никакой угрозы для кого-либо. Точка Немо - самая удаленная от суши точка в океане. Ближайший берег находится на расстоянии 2688 километров.
Что обещали раньше?
29 июля, по прогнозам, возможные места падения были такими:
30 июля - такими: