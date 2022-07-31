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ВИДЕО ⟩ Конец тревогам: китайская ракета, наконец, "упала"

rus.postimees.ee
Конец тревогам: китайская ракета, наконец, "упала"
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Попадание китайской ракеты CZ-5B в атмосферу Земли
Попадание китайской ракеты CZ-5B в атмосферу Земли Фото: Скриншот из видео

Несколько дней мир наблюдал за движением вышедшей из-под контроля китайской ракеты - изначально Европейское агентство по авиационной безопасности EASA предрекало, что аппарат войдет в плотные слои атмосферы Земли над Португалией, Испанией и Грецией, позднее - что над США, Южной Америкой, Африкой или даже Китаем, откуда она взлетела, пишет TVNET.

Гигантская ракета-носитель CZ-5B длиной почти 30 метров и весом 17-22 тонны, поднявшая модуль китайской космической станции, должна была упасть вечером в субботу, 30 июля, сообщало Rus.Postimees.

В итоге следы от уничтожения летательного аппарата в атмосфере Земли были засняты в Малайзии, действительно ночью на воскресенье.

По сообщениям специалистов, лучше всего момент уничтожения ракеты был заметен в городе Кучинг в Малайзии.

SST ЕС предупредила авиакомпании и центры управления воздушным движением о том, что при планировании траектории полета вечером в субботу следует учитывать один из самых больших за последнее время фрагментов космического мусора.

При достижении Земли скорость осколков космических летательных аппаратоа составляет несколько сотен километров в час. Обычно в соответствии с доброй международной традицией большие части космических кораблей, спутников и ракет направляются в южную часть Тихого океана вблизи точки Немо, где они падают в открытый океан и не представляют никакой угрозы для кого-либо. Точка Немо - самая удаленная от суши точка в океане. Ближайший берег находится на расстоянии 2688 километров.

Что обещали раньше?

29 июля, по прогнозам, возможные места падения были такими:

Фото: EASA

30 июля - такими:

Фото: EASA
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