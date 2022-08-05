В районе Кристийне начинается восстановительный ремонт внутриквартальных дорог

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, в этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок около 60 объектов по всему городу.

В ходе восстановительного ремонта в районе Кристийне будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланированы санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, детские сады «Лепатрийну», «Куллеркупу» и «Канникезе» уже оборудованы новой системой наружного освещения.

«В стадии строительства сейчас находится новое здание детского сада "Винди". В прошлом году в этих детских садах устаревшая и энергозатратная система была заменена на новую и более экономичную, а теперь настал черед ремонта дворовой территории детского сада «Канникезе», что позволит проводить там больше занятий на свежем воздухе. Радует, что ремонт детских садов в районе Кристийне является приоритетной задачей», - сказал Рийбе.

Строительные работы выполнит предприятие Watercom OÜ. Стоимость проекта - 137 000 евро, срок выполнения работ – октябрь 2022 года.