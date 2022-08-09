Фото ⟩ Вот это цены! От стоимости килограмма грибов перехватывает дыхание

«Ни у одного другого продавца нет», – сказал торговец на тартуском открытом рынке Марек Ковбеня. Он как раз присел у прилавка с корзиной, полной подосиновиков, которые были собраны в Тартумаа. Цена на первые в сезоне подосиновики поразила прохожих: 35 евро за килограмм.

«А первые лисички были по 80!» – оправдывался торговец. Сейчас килограмм лисичек продается в восемь раз дешевле – за десять евро.

Нет леса, нет грибов

Как и у настоящего грибника, у Ковбеня тоже есть свои участки леса, где можно собрать ценный товар. Однако урожай хуже, чем в прошлом году. Если в прошлом году торговец покупал у хуторян по 150 килограммов лисичек в день, то в этом году он наскреб в лучшем случае треть.

Торговец Марек Ковбеня приносит подосиновики на рынок только четвертый день. Их сезон еще в самом начале. Фото: Kristjan Teedema

Почему это так? «Там, где деревья срублены, там светит солнце, там нет влаги, и грибы там не растут», – рассуждает Ковбеня. На ту же проблему пожаловались и другие, в том числе любительница собирать грибы Сандра Хютси.

Сандра Хютси в этом году собрала в лесах Эльва почти 20 килограммов лисичек. Фото: Sandra Hütsi

Свою болезнь собирателя, как называет ее сама Хютси, она лечит в лесах Эльва, где, несмотря на постепенную вырубку деревьев, этим летом уже собрала несколько десятков килограммов лисичек. А также четыре больших гриба-зонтиак и три подосиновика. Сыроежки тоже можно увидеть, но Хютси их не собирает.