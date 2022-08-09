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Фото ⟩ Вот это цены! От стоимости килограмма грибов перехватывает дыхание

Лийна Лудвиг
Вот это цены! От стоимости килограмма грибов перехватывает дыхание
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Подосиновики на тартуском открытом рынке пока продает только один торговец. За килограмм просит 35 евро.
Подосиновики на тартуском открытом рынке пока продает только один торговец. За килограмм просит 35 евро. Фото: Kristjan Teedema

Кто был в лесу, тот знает, что там уже действительно есть грибы. Некоторые сборщики даже говорят, что лисички растут в лесу, как трава. А вот попробовать найти подосиновик – это уже другое дело.

«Ни у одного другого продавца нет», – сказал торговец на тартуском открытом рынке Марек Ковбеня. Он как раз присел у прилавка с корзиной, полной подосиновиков, которые были собраны в Тартумаа. Цена на первые в сезоне подосиновики поразила прохожих: 35 евро за килограмм.

«А первые лисички были по 80!» – оправдывался торговец. Сейчас килограмм лисичек продается в восемь раз дешевле – за десять евро.

Нет леса, нет грибов

Как и у настоящего грибника, у Ковбеня тоже есть свои участки леса, где можно собрать ценный товар. Однако урожай хуже, чем в прошлом году. Если в прошлом году торговец покупал у хуторян по 150 килограммов лисичек в день, то в этом году он наскреб в лучшем случае треть.

Торговец Марек Ковбеня приносит подосиновики на рынок только четвертый день. Их сезон еще в самом начале.
Торговец Марек Ковбеня приносит подосиновики на рынок только четвертый день. Их сезон еще в самом начале. Фото: Kristjan Teedema

Почему это так? «Там, где деревья срублены, там светит солнце, там нет влаги, и грибы там не растут», – рассуждает Ковбеня. На ту же проблему пожаловались и другие, в том числе любительница собирать грибы Сандра Хютси.

Сандра Хютси в этом году собрала в лесах Эльва почти 20 килограммов лисичек.
Сандра Хютси в этом году собрала в лесах Эльва почти 20 килограммов лисичек. Фото: Sandra Hütsi

Свою болезнь собирателя, как называет ее сама Хютси, она лечит в лесах Эльва, где, несмотря на постепенную вырубку деревьев, этим летом уже собрала несколько десятков килограммов лисичек. А также четыре больших гриба-зонтиак и три подосиновика. Сыроежки тоже можно увидеть, но Хютси их не собирает.

Обстановка в лесах в целом хорошая, но могло быть и лучше, поскольку лето было более прохладным и влажным, чем в прошлом году. Конечно, это зависит от места.

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