Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании «Газпром» - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на немецкий еженедельник Welt am Sonntag.
Германия создала холдинг по национализации экс-«дочки» «Газпрома»
По его данным, холдинговая компания носит почти такое же название, как и SEFE. Так, 3 июня зарегистрированная, но не действовавшая на тот момент фирма VERONIKA Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).
«Обеспечение безопасности энергоснабжения»
В акционерном соглашении, текст которого имеется в распоряжении Welt am Sonntag, говорится: «Цель компании - обеспечение безопасности энергоснабжения». Кроме того «предметом деятельности компании является приобретение, владение и управление долями в предприятиях», следует из документа. Управляющими директорами SEEHG стали два адвоката из юридической фирмы CMS Hasche Sigle.
Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата (BMWK) подтвердило, что ему известно о создании SEEHG. «BMWK знает о существовании такой компании», - указала представительница ведомства. «Данная мера была подготовлена в мае 2022 года исключительно в качестве предосторожности на случай любых шагов по реструктуризации», - отметила она. По словам собеседницы издания, подобный подход «не является необычным в корпоративно-правовых случаях реструктуризации».
При этом представительница министерства подчеркнула, что речь идет о мере, принятой в превентивном порядке, исключительно в рамках действующего законодательства. Источники в ведомстве заявили, что юридическая фирма действует от имени правительства. В CMS Hasche Sigle в свою очередь сослались на обязательства по конфиденциальности и призвали обращаться к BMWK.
Бывшей «дочке» «Газпрома» не хватает средств
Между тем ранее стало известно, что бывшей «дочке» российского «Газпрома» - несмотря на масштабную помощь от ФРГ - не хватает средств, чтобы оставаться на плаву. Об этом заявил глава SEFE Эгберт Лэге в интервью изданию Der Spiegel 19 августа.
«С санкциями (в отношении России из-за войны в Украине - Ред.) мы тогда потеряли все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ. Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более 4 млрд евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа - чуть более 5 млрд», - сказал он.
SEFE надеется получить дополнительную помощь от государства после того, как в Германии с 1 октября начнет действовать наценка на газ. Ранее немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) уже выделил SEFE рекордную сумму в 9,8 млрд евро.
«Газпром» перестал контролировать свою немецкую «дочку» с 1 апреля. После этого Gazprom Germania была передана под управление Федеральному агентству по сетям.