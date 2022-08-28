Германия создала холдинг по национализации экс-«дочки» «Газпрома»

По его данным, холдинговая компания носит почти такое же название, как и SEFE. Так, 3 июня зарегистрированная, но не действовавшая на тот момент фирма VERONIKA Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

«Обеспечение безопасности энергоснабжения»

В акционерном соглашении, текст которого имеется в распоряжении Welt am Sonntag, говорится: «Цель компании - обеспечение безопасности энергоснабжения». Кроме того «предметом деятельности компании является приобретение, владение и управление долями в предприятиях», следует из документа. Управляющими директорами SEEHG стали два адвоката из юридической фирмы CMS Hasche Sigle.

Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата (BMWK) подтвердило, что ему известно о создании SEEHG. «BMWK знает о существовании такой компании», - указала представительница ведомства. «Данная мера была подготовлена в мае 2022 года исключительно в качестве предосторожности на случай любых шагов по реструктуризации», - отметила она. По словам собеседницы издания, подобный подход «не является необычным в корпоративно-правовых случаях реструктуризации».

При этом представительница министерства подчеркнула, что речь идет о мере, принятой в превентивном порядке, исключительно в рамках действующего законодательства. Источники в ведомстве заявили, что юридическая фирма действует от имени правительства. В CMS Hasche Sigle в свою очередь сослались на обязательства по конфиденциальности и призвали обращаться к BMWK.

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