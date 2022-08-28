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Германия создала холдинг по национализации экс-«дочки» «Газпрома»

Deutsche Welle
Германия создала холдинг по национализации экс-«дочки» «Газпрома»
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Gazprom Germania.
Gazprom Germania. Фото: Michael Sohn/AP

Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании «Газпром» - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на немецкий еженедельник Welt am Sonntag.

По его данным, холдинговая компания носит почти такое же название, как и SEFE. Так, 3 июня зарегистрированная, но не действовавшая на тот момент фирма VERONIKA Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft была переименована в Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG).

«Обеспечение безопасности энергоснабжения»

В акционерном соглашении, текст которого имеется в распоряжении Welt am Sonntag, говорится: «Цель компании - обеспечение безопасности энергоснабжения». Кроме того «предметом деятельности компании является приобретение, владение и управление долями в предприятиях», следует из документа. Управляющими директорами SEEHG стали два адвоката из юридической фирмы CMS Hasche Sigle.

Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата (BMWK) подтвердило, что ему известно о создании SEEHG. «BMWK знает о существовании такой компании», - указала представительница ведомства. «Данная мера была подготовлена в мае 2022 года исключительно в качестве предосторожности на случай любых шагов по реструктуризации», - отметила она. По словам собеседницы издания, подобный подход «не является необычным в корпоративно-правовых случаях реструктуризации».

При этом представительница министерства подчеркнула, что речь идет о мере, принятой в превентивном порядке, исключительно в рамках действующего законодательства. Источники в ведомстве заявили, что юридическая фирма действует от имени правительства. В CMS Hasche Sigle в свою очередь сослались на обязательства по конфиденциальности и призвали обращаться к BMWK.

Бывшей «дочке» «Газпрома» не хватает средств

Между тем ранее стало известно, что бывшей «дочке» российского «Газпрома» - несмотря на масштабную помощь от ФРГ - не хватает средств, чтобы оставаться на плаву. Об этом заявил глава SEFE Эгберт Лэге в интервью изданию Der Spiegel 19 августа.

«С санкциями (в отношении России из-за войны в Украине - Ред.) мы тогда потеряли все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ. Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более 4 млрд евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа - чуть более 5 млрд», - сказал он.

SEFE надеется получить дополнительную помощь от государства после того, как в Германии с 1 октября начнет действовать наценка на газ. Ранее немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) уже выделил SEFE рекордную сумму в 9,8 млрд евро.

«Газпром» перестал контролировать свою немецкую «дочку» с 1 апреля. После этого Gazprom Germania была передана под управление Федеральному агентству по сетям.

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