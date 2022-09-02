В управе района Ласнамяэ начнут оказывать бесплатную юридическую помощь

Правовое консультирование будет проводиться по четвергам с 13 до 17 часов. Предварительная регистрация не требуется. Услуга будет бесплатной для жителей Таллинна. На первых порах предоставление юридической помощи продлится с 26 сентября до 16 декабря, позже по результатам будет принято решение о продолжении оказания услуги в том же виде в следующем году.

В июне в управе была произведена реструктуризация, в результате которой было сокращено место юриста. В связи с этим правовое консультирование жителей в течение лета временно не проводилось. В результате реструктуризации районную управу с июня обслуживает команда юридической службы города Таллинна. Поскольку консультирование жителей не входит в число предоставляемых юридической службой услуг, управа района искала другие возможности для оказания правовой помощи жителям.

«В управе района Ласнамяэ мы стараемся улучшить качество как внутренних, так и внешних услуг. Реструктуризация была правильным шагом. Скорость и качество юридической услуги увеличились за счет того, что вместо одного человека нам помогает целая команда городской юридической службы», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. «Я верю, что в сотрудничестве с Союзом юристов мы сможем лучше обслуживать жителей, так как практиканты, оказывающие юридические услуги, смогут при более сложных юридических проблемах консультироваться с преподавателями права своих университетов», – добавила старейшина Юрченко.

«Между Союзом юристов Эстонии и юридическими факультетами Тартуского и Таллиннского университетов существует многолетнее сотрудничество, в результате которого студенты проконсультировали в общей сложности более 40 тысяч человек, нуждающихся в юридической помощи. Спрос на бесплатную правовую помощь достаточно высок, и по договору мы будем оказывать бесплатную юридическую помощь в управе района Ласнамяэ», – сказала директор Союза юристов Эстонии Криста Паал. По словам Паал, студенты мотивированы применять свои знания и то, чему они научились в университете, на практике и оказывать юридическую помощь тем жителям района, которые в ней нуждаются.