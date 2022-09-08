Школам и детским садам Нарвы не хватает учителей для обучения детей эстонскому

«Учреждения образования Нарвы понимают необходимость перехода на эстонский язык обучения, однако, учитывая текущее положение дел с учителями эстонского языка, город испытывает серьезную озабоченность по поводу реальной готовности к такому переходу. Многие школы и детские сады уже сейчас готовы предложить для проведения уроков эстонского языка и языкового погружения больше часов, но это невозможно осуществить – нет педагогов», – пояснила вице-мэр Ирина Смирнова в своем письме, переданном агентству BNS.

По словам вице-мэра, сами школы и детсады Нарвы эту проблему решить не могут. «Для того, чтобы найти, подготовить и поддержать учителей эстонского языка, нам нужно продуманное и последовательное сотрудничество с министерством. Нам нужна ясность как по вопросам перехода на эстонский язык обучения, так и по его практической стороне, нам нужна помощь в подготовке учителей и в организации языкового обучения», – подчеркнула Смирнова.