Школам и детским садам Нарвы для обучения детей эстонскому языку не хватает учителей и опорных специалистов. Об этом в письме к Министерству образования и науки сообщила вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова.
Школам и детским садам Нарвы не хватает учителей для обучения детей эстонскому
«Учреждения образования Нарвы понимают необходимость перехода на эстонский язык обучения, однако, учитывая текущее положение дел с учителями эстонского языка, город испытывает серьезную озабоченность по поводу реальной готовности к такому переходу. Многие школы и детские сады уже сейчас готовы предложить для проведения уроков эстонского языка и языкового погружения больше часов, но это невозможно осуществить – нет педагогов», – пояснила вице-мэр Ирина Смирнова в своем письме, переданном агентству BNS.
По словам вице-мэра, сами школы и детсады Нарвы эту проблему решить не могут. «Для того, чтобы найти, подготовить и поддержать учителей эстонского языка, нам нужно продуманное и последовательное сотрудничество с министерством. Нам нужна ясность как по вопросам перехода на эстонский язык обучения, так и по его практической стороне, нам нужна помощь в подготовке учителей и в организации языкового обучения», – подчеркнула Смирнова.
Департамент образования, координирующий в городе деятельность школ и детсадов Нарвы, проанализировал ситуацию с владением эстонским языком в учебных заведениях. «Выяснилось, что школы и детсады Нарвы нуждаются в десятках учителей, многие из уже работающих на эстонском языке педагогов нуждаются в языковой поддержке – в ежедневной языковой практике, в отработке произношения», – подчеркнула вице-мэр Нарвы.