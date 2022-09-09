ООН: впервые за тридцать лет качество жизни в мире падает

Последние десятилетия в мире стабильно улучшалась ситуация со здоровьем и долголетием, образованием и уровнем знаний, а также с экономическим благополучием людей. Но с начала пандемии коронавируса, объявленной в начале 2020 года, этот тренд обратился вспять, говорится в новом докладе ООН.

Сейчас, наоборот, наблюдается снижение средних по планете показателей, отмечают авторы доклада, и дальнейшие прогнозы также неутешительны. Исследователи объясняют это пандемией Covid-19, войной в Украине и влиянием климатических изменений.

За последние два года в девяти из десяти стран мира ухудшилось качество жизни, которое ООН уже более тридцати лет измеряет с помощью «Индекса человеческого развития» (ИЧР).

«Индекс человеческого развития» был разработан в 1990 году, чтобы более детально посмотреть на качество жизни людей в разных странах, чем это мог сделать чисто экономический показатель ВВП (Валовый национальный продукт).

ИЧР рассчитывают, исходя из таких показателей, как развитие коммуникаций, ситуация с политическими свободами, равенство полов, доступ к образованию и здравоохранению, а также уровень доходов у населения и разрыв между бедными и богатыми.