Последние тридцать лет уровень жизни в мире стабильно рос, как показывал «Индекс человеческого развития ООН». Теперь он падает. Виноваты коронавирус, война в Украине и изменения климата.
ООН: впервые за тридцать лет качество жизни в мире падает
Последние десятилетия в мире стабильно улучшалась ситуация со здоровьем и долголетием, образованием и уровнем знаний, а также с экономическим благополучием людей. Но с начала пандемии коронавируса, объявленной в начале 2020 года, этот тренд обратился вспять, говорится в новом докладе ООН.
Сейчас, наоборот, наблюдается снижение средних по планете показателей, отмечают авторы доклада, и дальнейшие прогнозы также неутешительны. Исследователи объясняют это пандемией Covid-19, войной в Украине и влиянием климатических изменений.
За последние два года в девяти из десяти стран мира ухудшилось качество жизни, которое ООН уже более тридцати лет измеряет с помощью «Индекса человеческого развития» (ИЧР).
«Индекс человеческого развития» был разработан в 1990 году, чтобы более детально посмотреть на качество жизни людей в разных странах, чем это мог сделать чисто экономический показатель ВВП (Валовый национальный продукт).
ИЧР рассчитывают, исходя из таких показателей, как развитие коммуникаций, ситуация с политическими свободами, равенство полов, доступ к образованию и здравоохранению, а также уровень доходов у населения и разрыв между бедными и богатыми.
В этом году самый высокий уровень человеческого развития специалисты ООН зафиксировали в Швейцарии. Там средняя продолжительность жизни достигла 84 лет, длительность образования – 16,5 лет, а уровень валового национального дохода на душу населения в стране составил почти 67 тыс. долларов в год.
В противоположном конце списка – Судан. Его жители в среднем доживают до 55 лет, проводят в учебных заведениях 5,5 лет и зарабатывают 768 долларов в год.
Россия находится на 52-й строчке из 191, оставаясь в группе с самым высоким человеческим потенциалом. Ее средняя продолжительность жизни оценена в 69,9 лет, число лет обучения – 15,8, а уровень валового национального дохода на душу населения – 27 тыс. долларов.
Опубликованный в этом году Индекс человеческого развития основан на данных, собранных за 2021 год.
Для большинства из рассмотренных ООН 191 стран цифры демонстрируют движение назад - возвращение к уровням развития 2016 года.
За 30 лет существования индекса в отдельных странах и раньше различные проблемы приводили к падению качества жизни, но в целом на глобальном уровне оно все это время продолжало расти. Теперь же общемировая тенденция пошла вниз.
И особенно это касается средней продолжительности жизни. В США, к примеру с 2019 года она сократилась на два года, в России - на три.
Прошлый год был первым за историю составления доклада, когда значение индекса сократилось. В этом году у двух третей богатых стран показатели повысились, но в целом общий тренд снова был отрицательным.
Индекс человеческого развития-2023 будет основан на данных за нынешний год. Прогнозы по нему довольно пессимистичные, отмечает организатор программы развития ООН Аким Стайнер, который был одним из авторов доклада. Стайнер подчеркивает, что в данный момент 80 стран их списка испытывают проблемы с выплатами по внешнему долгу.
«80 стран находятся в одном шаге от такого рода кризиса. Это очень серьезная ситуация», – сказал Стайнер.
«Мы наблюдаем глубокие разрушения, с последствиями которых нам предстоит иметь дело еще много лет», – добавил представитель ООН.