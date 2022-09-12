Пн, 12.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстония строится все медленнее: важные тендеры дорожают на глазах

Мейнхард Пулк
, журналист
Эстония строится все медленнее: важные тендеры дорожают на глазах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пожалуй, наиболее ярким примером проблем самоуправлений является то, что тендер на Пярнуский мост дважды провалился. Теперь вопрос о финансировании строительства моста из государственного бюджета вызвал разногласия и в правящей коалиции.
Пожалуй, наиболее ярким примером проблем самоуправлений является то, что тендер на Пярнуский мост дважды провалился. Теперь вопрос о финансировании строительства моста из государственного бюджета вызвал разногласия и в правящей коалиции. Фото: Trilog Studio OÜ Ja Ehitusfirma Fidele Ehituse OÜ Võistlustöö «luik».

По состоянию на август все самоуправления Эстонии, кроме одного, получили больше налоговых поступлений, чем прогнозировалось в начале года. И все же это не означает, что они возьмут быка за рога и начнут массово реализовывать инвестиционные планы. Скорее наоборот. Причина – в росте стоимости как энергоносителей, так и строительства, для чего часто не хватает даже превышающих запланированные налоговых поступлений.

В то время как в среднем местные самоуправления рассчитывали при составлении бюджета на семи процентное увеличение сборов подоходного налога, летний экономический прогноз министерства предполагает увеличение на 13 процентов, заявила специалист по коммуникациям Министерства финансов Хейли Хейнмаа. Единственным самоуправлением, в котором сейчас наблюдается тенденция к недостаче, является город Выру.

Ключевые слова
Наверх