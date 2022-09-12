Эстония строится все медленнее: важные тендеры дорожают на глазах

Пожалуй, наиболее ярким примером проблем самоуправлений является то, что тендер на Пярнуский мост дважды провалился. Теперь вопрос о финансировании строительства моста из государственного бюджета вызвал разногласия и в правящей коалиции.

По состоянию на август все самоуправления Эстонии, кроме одного, получили больше налоговых поступлений, чем прогнозировалось в начале года. И все же это не означает, что они возьмут быка за рога и начнут массово реализовывать инвестиционные планы. Скорее наоборот. Причина – в росте стоимости как энергоносителей, так и строительства, для чего часто не хватает даже превышающих запланированные налоговых поступлений.