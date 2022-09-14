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Таллинн наградил медалистов титульных соревнований

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Таллинн наградил медалистов титульных соревнований
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Церемония награждения.
Церемония награждения. Фото: Mats Oun

Город Таллинн отметил достижения и поблагодарил спортсменов, завоевавших медали на титульных соревнованиях: Янека Ыйглане, который получил бронзовую медаль в десятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене, Стефана Аранда, завоевавшего золотую медаль на чемпионате мира по водно-моторному спорту в классе лодок F-4, а также Кристи Унт, которая стала золотым призером командного чемпионата мира по диск-гольфу.

«В прошлом месяце у нас снова был повод гордиться успехами и достижениями наших спортсменов в титульных соревнованиях. Спортсмены привезли золотые медали с двух чемпионатов мира и бронзовую медаль с чемпионата Европы, подарив всем любителям спорта сильные эмоции. Они внесли неоценимый вклад в то, чтобы маленькая Эстония выделялась великими делами. Я хотел бы поблагодарить спортсменов и пожелать им сил и энергии для новых побед», – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.

Столичный спортсмен Янек Ыйглане 16 августа завоевал бронзовую медаль в десятиборье на чемпионате Европы по легкой атлетике в Мюнхене, набрав 8346 очков. Город Таллинн премирует Янека Ыйглане 1800 евро, а его тренера Джеймса Томаса – 700 евро.

Стефан Аранд 28 августа завоевал золотую медаль на чемпионате мира по водно-моторному спорту в Смедьебаккене (Швеция) в классе лодок F-4 – никто из представителей Эстонии ранее не получал чемпионский титул в этом классе. Таллинн выплатит Стефану Аранду 2800 евро, а его тренеру Айвару Аранди – 1200 евро.

Таллиннская спортсменка Кристи Унт завоевала золотую медаль на командном чемпионате мира по диск-гольфу в Хорватии 20 августа. Команда состояла из девяти спортсменов. Таллинн премирует Кристи Унт 1200 евро, тренера команды Сийма Юхтида – 1200 евро.

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