Таллинн наградил медалистов титульных соревнований

«В прошлом месяце у нас снова был повод гордиться успехами и достижениями наших спортсменов в титульных соревнованиях. Спортсмены привезли золотые медали с двух чемпионатов мира и бронзовую медаль с чемпионата Европы, подарив всем любителям спорта сильные эмоции. Они внесли неоценимый вклад в то, чтобы маленькая Эстония выделялась великими делами. Я хотел бы поблагодарить спортсменов и пожелать им сил и энергии для новых побед», – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев.