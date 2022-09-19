Пн, 19.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Президент Карис одобрил: в Закон о рынке электроэнергии внесены изменения

rus.postimees.ee
Президент Карис одобрил: в Закон о рынке электроэнергии внесены изменения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Электричество.
Электричество. Фото: Konstantin Sednev

Президент Алар Карис сегодня одобрил закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, что позволяет разграничить цену производства электроэнергии и продавать электроэнергию бытовым потребителям в качестве универсальной услуги.

Закон обязывает государственное предприятие Eesti Energia продавать электроэнергию бытовым потребителям в Эстонии и всем перепродовцам электроэнергии также в качестве универсальной услуги. Кроме того, когда закон вступит в силу, 63 продавца электроэнергии в Эстонии могут начать продажу электроэнергии в рамках универсальной услуги.

Закон не устанавливает цену универсальной услуги, но устанавливает принципы ценообразования.

Ключевые слова
Наверх