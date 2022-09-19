Президент Карис одобрил: в Закон о рынке электроэнергии внесены изменения

Закон обязывает государственное предприятие Eesti Energia продавать электроэнергию бытовым потребителям в Эстонии и всем перепродовцам электроэнергии также в качестве универсальной услуги. Кроме того, когда закон вступит в силу, 63 продавца электроэнергии в Эстонии могут начать продажу электроэнергии в рамках универсальной услуги.