Президент Алар Карис сегодня одобрил закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и Закон о конкуренции, что позволяет разграничить цену производства электроэнергии и продавать электроэнергию бытовым потребителям в качестве универсальной услуги.
Президент Карис одобрил: в Закон о рынке электроэнергии внесены изменения
Президент Карис одобрил: в Закон о рынке электроэнергии внесены изменения
Закон обязывает государственное предприятие Eesti Energia продавать электроэнергию бытовым потребителям в Эстонии и всем перепродовцам электроэнергии также в качестве универсальной услуги. Кроме того, когда закон вступит в силу, 63 продавца электроэнергии в Эстонии могут начать продажу электроэнергии в рамках универсальной услуги.
Закон не устанавливает цену универсальной услуги, но устанавливает принципы ценообразования.