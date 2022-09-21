В этом году увеличились случаи кибератак на СМИ

В конце августа кибератакам подверглись эстонские новостные порталы Ekspress Grupp, Postimees и Õhtuleht. По словам менеджера Ekspress Grupp, в последние годы их атаковали постоянно, но в августе атаки были интенсивнее, чем раньше. Это подтвердила проверка отдела анализа и профилактики RIA, который сравнил уведомления о кибератаках на порталы СМИ за последние три года.

Если в 2020 году отдел обработки инцидентов CERT-EE зафиксировал 13 инцидентов, из которых шесть имели последствия, а в 2021 году – 11 инцидентов, из которых семь оставило негативный след, то на конец августа 2022 года – 27 инцидентов, из которых 18 были с последствиями. За первые восемь месяцев этого года число кибератак на СМИ удвоилось по сравнению с 2020-м или 2021 годом.

«Одной из причин роста подобных происшествий, безусловно, стало повышение осведомленности: люди и компании ежегодно сообщают нам о все большем количестве кибератак. Вторая причина роста инцидентов заключается в том, что в текущей геополитической ситуации в связи с осуждением развязанной Россией войны эстонские СМИ становятся мишенью для прокремлевских киберпреступников. Атаки стали инструментом внешнеполитического воздействия, который используется при принятии малопопулярных в глазах злоумышленников решений», – сказал заведующий отделом по обработке инцидентов Тыну Таммер.