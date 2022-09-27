Мощный второй тайм принес Эстонии победу над Сан-Марино

Несмотря на то, что на шестой минуте игры Эстония начала очень многообещающую атаку, в котрой не хватило лишь хорошего удара по воротам, первый тайм выдался для эстонских футболистов относительно сложным. Однако хороший ритм игры все же был найден, и спустя полчаса команде Сан-Марино все чаще приходилось играть в обороне. Ожидаемый гол родился на 38-й минуте, когда Константин Васильев и Богдан Ващук помогли забить Хенри Аниеру. Эстония ушла на перерыв с преимуществом 1:0.

Во втором тайме Эстония нарастила обороты, поскольку гораздо увереннее действовала в атакующей фазе, что быстро принесло свои плоды. На 56-й минуте Хенрик Оямаа ловко обошел защитников, а Тайо Тенисте очень точным ударом головой реализовал гол. Для Тенисте, который играл за Эстонию уже 93-й раз, это был первый гол за сборную страны. Через десять минут на табло появилось преимущество уже в три гола: забил Рауно Саппинен. Четвертый мяч в пустые ворота закатил Херни Аниер.