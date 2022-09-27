Фото ⟩ Эстонские строители помогут построить в Украине здание детского сада

Цель договора о сотрудничестве – содействовать скорейшему началу и завершению строительства детского сада.

«Эстония стала первой страной, которая сумела начать с конкретного проекта строительства», – сообщила руководитель Эстонского центра международного развития по сотрудничеству Кадри Маазик. По ее словам, Эстония поддержит Украину строительством именно детского сада, чтобы дети и в условиях войны могли продолжить учебу, общаться со сверстниками, а их матери – вернуться на работу.

Поскольку строительство будет вестись в стране, в которой продолжается война, для снижения рисков все подготовительные работы предстоит провести за пределами Украины и свести работы на месте до минимума. В частности, здание детского сада в Овруче будет построено из деревянных модулей, изготовлением которых занимаются эстонские предприятия, имеющие большой опыт в этой сфере.

Эскизный проект здания детсада подготовило архитектурное бюро Tiit Silla Arhitektuuribüroo, фирма Primostar OÜ предоставило водостойкие материалы для оборудования подземного убежища под детским садом. Свою помощь предложили эстонские строительные фирмы Kitman Thule AS и SolarStone. Поддерживает реализацию проекта Eesti Puitmajade Liit.

Строительные работы начнутся уже в этом году. На первом этапе в Овруче будет оборудовано четыре помещения на 80 детей. На втором этапе добавятся еще четыре помещения, всего детский сад сможет принять 160 детей.