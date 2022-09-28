«Новости в 7» за 28 сентября: годовщина гибели парома «Эстония», новые технологии выращивания овощей и как правильно ухаживать за кожей?

Сегодня в выпуске:

- 28 сентября исполнилось 28 лет с момента трагической гибели в Балтийском море парома "Эстония". О том, как проходили церемонии поминовения усопших и о новых исследованиях затонувшего судна - в материале нашего корреспондента.

- Короткие новости: перенос очередных советских монументов, на сколько подорожал хлеб и будут компенсированы ли платежи во II пенсионную ступень.

- Возможно ли вырастить овощи и фрукты, не пачкая ладоней и вообще не используя почву? Подробности жизни удивительной фермы из первых рук - в специальном репортаже!

Как сохранить красоту и привлекательность не только в наш бурный век, но и в преддверии холодов и морозов, узнала наш корреспондент!

- Новости со всего света: преднамеренно ли были осуществлены повреждения газопровода «Nord Stream», почему был введен режим режим чрезвычайной ситуации в Латвии и что обрушилось на Канары?

- Цвет настроения оранжевый: известная шоколадная фабрика бросила вызов конкурентам, представив свои новинки на суд гостей презентации. Все подробности «сладкой жизни» в нашем репортаже.