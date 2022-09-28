Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 28 сентября: годовщина гибели парома «Эстония», новые технологии выращивания овощей и как правильно ухаживать за кожей?
Сегодня в выпуске:
- 28 сентября исполнилось 28 лет с момента трагической гибели в Балтийском море парома "Эстония". О том, как проходили церемонии поминовения усопших и о новых исследованиях затонувшего судна - в материале нашего корреспондента.
- Короткие новости: перенос очередных советских монументов, на сколько подорожал хлеб и будут компенсированы ли платежи во II пенсионную ступень.
- Возможно ли вырастить овощи и фрукты, не пачкая ладоней и вообще не используя почву? Подробности жизни удивительной фермы из первых рук - в специальном репортаже!
Как сохранить красоту и привлекательность не только в наш бурный век, но и в преддверии холодов и морозов, узнала наш корреспондент!
- Новости со всего света: преднамеренно ли были осуществлены повреждения газопровода «Nord Stream», почему был введен режим режим чрезвычайной ситуации в Латвии и что обрушилось на Канары?
- Цвет настроения оранжевый: известная шоколадная фабрика бросила вызов конкурентам, представив свои новинки на суд гостей презентации. Все подробности «сладкой жизни» в нашем репортаже.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 28 сентября.