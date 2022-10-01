Эстония не примет бегущих из РФ мужчин

Эстония не будет сама ослаблять санкции

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, помощь спасающимся от мобилизации российским гражданам многим кажется гуманной, но принимать их в Эстонии не будут. «Санкции направлены против людей, и вся логика санкций построена на том, что гражданину Российской Федерации, кем бы он ни был, должно стать настолько больно, чтобы он начал оказывать давление на руководство государства, – пояснил министр внутренних дел в передаче «Первая студия» на канале ETV. – Это означает, что и тем, кто не хочет быть там, должно быть достаточно больно, чтобы повлиять на Путина. Как только мы начнем их принимать, мы ослабим санкции».

Многие украинцы не смогут зимовать дома

Во многих частях Украины уже разрушена критически важная инфраструктура. В прифронтовых регионах после очередного обстрела теплоэлектростанций люди уже остаются без воды и электроэнергии. К зиме ситуация с обеспечением населения теплом и электроэнергией может стать критической. По словам Ляэнеметса, к февралю число людей, попросивших международное убежище в Эстонии, может достичь 45 000. Наша страна подготовилась к приему 50 000 беженцев. «Сегодняшний успех украинской стороны может уменьшить необходимость в эвакуации, посмотрим. Наши ведомства предусмотрели возможные сценарии. Мы также готовы к тому, что если приедет сразу много людей, у нас есть спортивные сооружения и другие места для временного размещения», – сказал Ляэнеметс.

Министр внутренних дел также рассказал о положении на российско-эстонской границе. По его словам, сейчас на границе очередей нет, поскольку Эстония перестала впускать россиян еще до мобилизации. «Я полагаю, что скоро Россия перестанет выпускать за границу подлежащих мобилизации. Что касается возможных попыток граждан России нелегально пересечь нашу границу, то после 24 февраля наша восточная граница охраняется еще лучше и мы готовы пресекать любые попытки, включая массовые, проникнуть в Эстонию», – сказал Ляэнеметс.

Ходатайство примем, убежища не предоставим