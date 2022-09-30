Согласно финансовому отчету «Барселоны», зарплатная ведомость клуба в этом сезоне составляет 656 млн евро. В сравнении с предыдущим сезоном-2021/2022, зарплатная ведомость «блауграны» выросла на 138 млн евро.
Это шок! Стал известен размер зарплатной ведомости "Барселоны"
Это шок! Стал известен размер зарплатной ведомости "Барселоны"
Источник утверждает, что нынешние 656 млн евро – это второй показатель в истории «Барселоны» по размеру зарплатной ведомости. Больше у них было лишь в сезоне-2018/2019, когда в клубе потратили на зарплаты 671 млн евро.
Ранее стало известно, что «Барселона» имеет большой долг перед «Манчестер Сити» за переход Феррана Торреса.
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