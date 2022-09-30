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Это шок! Стал известен размер зарплатной ведомости "Барселоны"

rus.postimees.ee
Это шок! Стал известен размер зарплатной ведомости "Барселоны"
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Игроки "Барселоны".
Игроки "Барселоны". Фото: IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Согласно финансовому отчету «Барселоны», зарплатная ведомость клуба в этом сезоне составляет 656 млн евро. В сравнении с предыдущим сезоном-2021/2022, зарплатная ведомость «блауграны» выросла на 138 млн евро.

Источник утверждает, что нынешние 656 млн евро – это второй показатель в истории «Барселоны» по размеру зарплатной ведомости. Больше у них было лишь в сезоне-2018/2019, когда в клубе потратили на зарплаты 671 млн евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» имеет большой долг перед «Манчестер Сити» за переход Феррана Торреса.

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