В октябре состоятся Дни сотрудничества ученых и предпринимателей Эстонии

Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия, отметив, что все три дня будут насыщены направляемыми координатором личными беседами между учеными и предпринимателями, в ходе которых стороны смогут представить друг другу свою тему исследования или проблему и, при необходимости, проявить интерес к сотрудничеству. Три подобных мероприятия, проведенные весной, оказались очень популярными.

«Бытует такой миф, будто ученый и предприниматель не могут найти общий язык. Еще как находят – и тем для диалога будет хоть отбавляй. Мы хотим, чтобы в этом общении и ученые, и предприниматели ощутили бы, как им не хватает друг друга. Чтобы и после первого знакомства, у них осталось желание продолжить разговор и начать уже реальное сотрудничество», – прокомментировал идею Дней сотрудничества координатор мероприятия Вайдо Михейм из Startup Eesti.

18 октября в Тарту приедут предприниматели, работающие в секторе деревообработки, которые чувствуют, что заинтересованы в захватывающей возможности сотрудничества с учеными, а также ученые, которых интересуют проекты сотрудничества в бизнес-секторе. 10 ноября в центре внимания будет сфера медицины и здоровья, а 8 декабря на встречу будут приглашены предприниматели металлургической отрасли и работающие в сфере материаловедения исследователи.

SekMo или межсекторная мобильность, является мерой поддержки, с помощью которой учреждения частного или публичного сектора могут взять на работу ученого, имеющего степень не ниже магистра для планирования и проведения прикладных исследований или проектов по разработке продуктов.