Суд признал баскетбольного тренера Марека Койтла виновным в сексуальных преступлениях

Суд приговорил Койтла к трем годам и шести месяцам тюрьмы условно с таким же испытательным сроком. Начало испытательного срока отсчитывается от 4 октября.

Приговор еще не вступил в силу.

Уголовное дело было возбуждено группой по расследованию преступлений сексуального характера и защите детей криминального бюро Пыхьяской префектуры 6 июня 2019 года в связи с обращением пострадавшей. По ее словам, в течение многих лет Койтла совершал в ее отношении действия сексуального характера.

По просьбе Postimees Марек Койтла прокомментировал эту информацию следующим образом:

«Могу прокомментировать, что речь идет о случае, который всплыл из гражданского спора между мной и моей бывший спутницей жизни по поводу общения с нашим общим ребенком. Это дело касается моей падчерицы и не связано с моей профессиональной деятельностью. Из-за желания защитить конфиденциальность людей, участвующих в уголовном процессе, в том числе конфиденциальность падчерицы, я не хочу комментировать эти вопросы до конца уголовного производства», – написал Койтла в ответ на вопросы Postimees.

С Postimees о тренере анонимно говорили многие девушки, которые в прошлом соприкасались с ним и к данному моменту успели достичь совершеннолетия. Среди них есть и несколько участниц национальной сборной.