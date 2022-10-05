Женская сборная Эстонии по футболу готовится выступить на домашнем Кубке Балтии

Женская сборная Эстонии по футболу, выступающая в этом сезоне под руководством тренерского тандема – Анастасии Морковкиной и Сирье Роопс, готовится к домашнему турниру: матчи Кубка Балтии она сыграет на стадионе «Тамме» в Тарту. Первым соперником эстонских девушек будет сборная Литвы, а во втором полуфинале между собой сыграют команды Латвии и Фарерских островов – этот матч пройдет в Выру. Победители пар выйдут в финал, а проигравшие разыграют третье место в полуфиналах.

«Наши соперники в прекрасной форме, и мы об этом знаем – мы следим за ними, поскольку у сборной Латвии очень мало игроков, которые играют в национальной лиге, в основном они выступают за границей. Что касается Тарту, то этот город всегда приносил хорошие эмоции нашей сборной, особенно на Балтийских турнирах, и я очень хочу, чтобы в этом году все получилось точно так же», – прокомментировала главный тренер сборной Эстонии Анастасия Морковкина.