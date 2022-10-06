По сравнению с прошлым годом надежда на повышение заработной платы тает: сегодня менее половины работодателей планируют увеличивать оклад сотрудников.
Надежды на рост зарплат тают
В ближайшие полгода 43% работодателей планируют повысить заработную плату работников, что на 11% меньше, чем в прошлом году, сообщает Агентство по Исследованию Зарплат. В 2021 году 54% работодателей планировали повысить оклад.
Еще 10% работодателей планируют повышение зарплаты в апреле или мае следующего года. В этом году 76% работодателей изменили свои базовые оклады.
По сравнению с прошлым годом стало больше работодателей, которые еще не знают, будут ли они менять базовые оклады своих сотрудников. Если прошлой осенью решение об изменении окладов еще не приняли 17% работодателей, то в этом году – 31%. Еще больше неопределенности было в 2017 и 2018 годах, когда работодатели не знали будут ли они измененять заработную плату осенью.
Повышение заработной платы на 10 процентов
«43% работодателей планируют повысить базовую заработную плату своим работникам в течение следующих шести месяцев. 10% респондентов указали, что планируют повысить оклад только в апреле или мае следующего года», – рассказала о результатах опроса глава Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.
Она добавила, что, как и уже произошедшее повышение зарплаты, так и планируемое повышение коснется всех сотрудников и будет в пределах 9-10%. В предыдущие годы запланированное повышение заработной платы было более скромным.
Кадри Сеэдер пояснила, что по сравнению с предыдущими годами в опросе было больше работодателей, на решение которых менять или не менять заработную плату влияет состояние экономики и прогнозы, а также изменения цен и стоимости жизни.
«Поскольку прогнозы разные и много меняющихся обстоятельств, постоянно анализируется, что происходит в экономике. Соответственно изменится и заработная плата. Инфляция подстегивает зарплатные ожидания. При этом увеличиваются и другие расходы компаний, что вынуждает их повышать цены по мере возможности», – прокомментировала результаты опроса Кадри Сеэдер.
В этом году 76% работодателей повысили базовую заработную плату
За последние полгода более половины (54%) работодателей, принявших участие в опросе, повысили базовую заработную плату работникам, что чуть больше, чем осенью прошлого года. Некоторые отдельные работодатели также снизили заработную плату работников. Всего в 2022 году 76% работодателей повысили базовые оклады работников, многие из них уже сделали это в начале года в январе, феврале или марте.
71% работодателей планируют нанимать сотрудников
71% работодателей в ходе опроса отметили, что, несмотря на неопределенную ситуацию, они планируют нанимать новых сотрудников. Прошлой осенью 75% работодателей, принявших участие в опросе, планировали набор новых сотрудников.
Потребность в найме в основном возникает за счет замены уволившихся сотрудников, но 34% работодателей также планируют создание новых рабочих мест. Прошлой осенью 37% работодателей планировали создать новые рабочие места.