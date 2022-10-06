Надежды на рост зарплат тают

В ближайшие полгода 43% работодателей планируют повысить заработную плату работников, что на 11% меньше, чем в прошлом году, сообщает Агентство по Исследованию Зарплат. В 2021 году 54% работодателей планировали повысить оклад.

Еще 10% работодателей планируют повышение зарплаты в апреле или мае следующего года. В этом году 76% работодателей изменили свои базовые оклады.

По сравнению с прошлым годом стало больше работодателей, которые еще не знают, будут ли они менять базовые оклады своих сотрудников. Если прошлой осенью решение об изменении окладов еще не приняли 17% работодателей, то в этом году – 31%. Еще больше неопределенности было в 2017 и 2018 годах, когда работодатели не знали будут ли они измененять заработную плату осенью.

Повышение заработной платы на 10 процентов

«43% работодателей планируют повысить базовую заработную плату своим работникам в течение следующих шести месяцев. 10% респондентов указали, что планируют повысить оклад только в апреле или мае следующего года», – рассказала о результатах опроса глава Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер.

Она добавила, что, как и уже произошедшее повышение зарплаты, так и планируемое повышение коснется всех сотрудников и будет в пределах 9-10%. В предыдущие годы запланированное повышение заработной платы было более скромным.