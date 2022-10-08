Фото ⟩ Пьяный водитель вылетел в кювет

Около восьми часов вечера на 18-м километре шоссе Вильянди-Рынгу в Вильяндимаа в волости Вильянди в деревне Виллимеэсте автомобиль Citroën попал в аварию.

По предварительным данным, водитель на Citroen выехал на встречную полосу и вылетел в кювет. К счастью, в этот момент на встречной полосе не было машин. Водитель пытался выехать из кювета, но ему это не удалось.