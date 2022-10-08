В пятницу вечером, 7 октября, пьяный водитель попал в ДТП.
Фото ⟩ Пьяный водитель вылетел в кювет
Пьяный водитель вылетел в кювет
Около восьми часов вечера на 18-м километре шоссе Вильянди-Рынгу в Вильяндимаа в волости Вильянди в деревне Виллимеэсте автомобиль Citroën попал в аварию.
По предварительным данным, водитель на Citroen выехал на встречную полосу и вылетел в кювет. К счастью, в этот момент на встречной полосе не было машин. Водитель пытался выехать из кювета, но ему это не удалось.
Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам фотографа Sakala, водитель был явно пьян, когда вышел из машины, и его доставили в полицейское отделение.
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