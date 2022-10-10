Это звучит как старый анекдот про коммунизм: что будет, если в Сахаре строить социализм? Сначала массовое движение, энтузиазм. А потом острая нехватка песка.
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Зеленый переворот привел к новой проблеме: заканчивается пиво
Зеленый переворот привел к новой проблеме: заканчивается пиво
Теперь это произошло в ЕС, где уже на протяжении долгих лет ведется борьба с выбросами CO2. Дефицит углекислого газа в преддверии зимы настолько сильный, что у производителей продуктов питания возникли проблемы.