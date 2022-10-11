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Eesti Gaas: нужно адаптироваться к изменившейся ситуации с терминалом СПГ

BNS
Eesti Gaas: нужно адаптироваться к изменившейся ситуации с терминалом СПГ
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Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.
Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, продавцы газа, потребители и рынок ориентировались на то, что плавучий терминал прибудет в тот порт, который будет готов первым, то есть в Палдиски. Но теперь, когда принято решение, что он отправится в Инкоо (Финляндия) нужно адаптироваться к изменившейся ситуации.

«Сегодня важно, чтобы Эстония заключила очень конкретное и ясное соглашение о доступе к финскому терминалу. Эстония должна иметь доступ к терминалу и возможность пользоваться им. От этого соглашения зависит работа промышленности Эстонии», – сказал Каазик.

Каазик рассчитывает на то, что правила терминала будут как можно скорее утверждены и продавцы газа смогут приступить к заказам поставок СПГ (сжиженный природный газ).

«Согласно последним новостям, условия терминала Инкоо будут равными для финских и эстонских продавцов газа. Мы рассчитываем на это обещание и будем работать над тем, чтобы получить необходимый клиентам Eesti Gaas объем»,– сказал он.

Каазик отметил, что цена на СПГ привязана к Нидерландской газовой бирже, а цену на TTF (виртуальная торговая точка для природного газа в Нидерландах– прим.ред.) поможет снизить улучшение приемной способности СПГ по всей Европе. «Появление терминала Инкоо-Палдиски станет частью общей картины», – добавил он.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля в понедельник посетили Палдиски, где приняли принципиальное решение, что плавучий терминал для сжиженного природного газа (СПГ) к концу года прибудет в Финляндию, а правила пользования терминалом будут предусматривать приоритетный доступ для обслуживания эстонских и финских газовых потребителей.

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