Eesti Gaas: нужно адаптироваться к изменившейся ситуации с терминалом СПГ

«Сегодня важно, чтобы Эстония заключила очень конкретное и ясное соглашение о доступе к финскому терминалу. Эстония должна иметь доступ к терминалу и возможность пользоваться им. От этого соглашения зависит работа промышленности Эстонии», – сказал Каазик.

Каазик рассчитывает на то, что правила терминала будут как можно скорее утверждены и продавцы газа смогут приступить к заказам поставок СПГ (сжиженный природный газ).

«Согласно последним новостям, условия терминала Инкоо будут равными для финских и эстонских продавцов газа. Мы рассчитываем на это обещание и будем работать над тем, чтобы получить необходимый клиентам Eesti Gaas объем»,– сказал он.

Каазик отметил, что цена на СПГ привязана к Нидерландской газовой бирже, а цену на TTF (виртуальная торговая точка для природного газа в Нидерландах– прим.ред.) поможет снизить улучшение приемной способности СПГ по всей Европе. «Появление терминала Инкоо-Палдиски станет частью общей картины», – добавил он.