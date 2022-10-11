По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, продавцы газа, потребители и рынок ориентировались на то, что плавучий терминал прибудет в тот порт, который будет готов первым, то есть в Палдиски. Но теперь, когда принято решение, что он отправится в Инкоо (Финляндия) нужно адаптироваться к изменившейся ситуации.
Eesti Gaas: нужно адаптироваться к изменившейся ситуации с терминалом СПГ
«Сегодня важно, чтобы Эстония заключила очень конкретное и ясное соглашение о доступе к финскому терминалу. Эстония должна иметь доступ к терминалу и возможность пользоваться им. От этого соглашения зависит работа промышленности Эстонии», – сказал Каазик.
Каазик рассчитывает на то, что правила терминала будут как можно скорее утверждены и продавцы газа смогут приступить к заказам поставок СПГ (сжиженный природный газ).
«Согласно последним новостям, условия терминала Инкоо будут равными для финских и эстонских продавцов газа. Мы рассчитываем на это обещание и будем работать над тем, чтобы получить необходимый клиентам Eesti Gaas объем»,– сказал он.
Каазик отметил, что цена на СПГ привязана к Нидерландской газовой бирже, а цену на TTF (виртуальная торговая точка для природного газа в Нидерландах– прим.ред.) поможет снизить улучшение приемной способности СПГ по всей Европе. «Появление терминала Инкоо-Палдиски станет частью общей картины», – добавил он.
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля в понедельник посетили Палдиски, где приняли принципиальное решение, что плавучий терминал для сжиженного природного газа (СПГ) к концу года прибудет в Финляндию, а правила пользования терминалом будут предусматривать приоритетный доступ для обслуживания эстонских и финских газовых потребителей.