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Пярнуский забег соберет сотни любителей спорта

rus.postimees.ee
Пярнуский забег соберет сотни любителей спорта
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Пярнуский забег, архив.
Пярнуский забег, архив. Фото: Kairi Lumberg

В воскресенье в Пярну состоится осенний забег. На финальный этап троеборья пярнуского клуба Kahe Silla klubi зарегистрировалось внушительное количество участников, а в числе прочих на старт выйдет и победитель прошлого года Денис Шалкаускас.

По состоянию на понедельник более 650 энтузиастов записались на дистанции длиной 5 или 10 км, которые можно как пробежать, так и преодолеть пешком. Старт на длинную дистанцию ​​будет дан на пляжном стадионе в 13:00, на короткую в 13:20. Все, добравшиеся до финиша, получат медаль со специальным дизайном, а те, кто пробежал все три этапа — получат вдобавок и медаль троеборья.

«Похоже, что регистрация набирает обороты, и после пандемии коронавируса мы снова можем приветствовать большое количество любителей спорта, — сказал главный организатор мероприятия Вахур Мяэ. – Если соберем 1000 участников, можно сказать, что для Эстонии это будет уже настоящий праздник бега, а если добавить к ним еще несколько сотен участников, предпочитающих виртуальный формат, то ситуация совсем неплохая».

Старты:

11.00 детский забег «Лотте»

13.00 дистанция 10 км

13.20 дистанция 5 км

Регистрация на мероприятие продлится до 19 октября на портале www.2silda.ee/reg. Если захотите внести себя в списки бегунов в день мероприятия, оплата за участие будет выше.

Если нет возможности приехать в Пярну на выходных, до 31 октября, дистанции 5 и 10 км также можно пройти виртуально, зарегистрировавшись отдельно. Часть вступительного взноса участников виртуального забега будете передана на благотворительность. Зарегистрироваться на виртуальный забег можно до 31 октября (18:00).

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