Пярнуский забег соберет сотни любителей спорта

По состоянию на понедельник более 650 энтузиастов записались на дистанции длиной 5 или 10 км, которые можно как пробежать, так и преодолеть пешком. Старт на длинную дистанцию ​​будет дан на пляжном стадионе в 13:00, на короткую в 13:20. Все, добравшиеся до финиша, получат медаль со специальным дизайном, а те, кто пробежал все три этапа — получат вдобавок и медаль троеборья.

«Похоже, что регистрация набирает обороты, и после пандемии коронавируса мы снова можем приветствовать большое количество любителей спорта, — сказал главный организатор мероприятия Вахур Мяэ. – Если соберем 1000 участников, можно сказать, что для Эстонии это будет уже настоящий праздник бега, а если добавить к ним еще несколько сотен участников, предпочитающих виртуальный формат, то ситуация совсем неплохая».

Старты: 11.00 детский забег «Лотте» 13.00 дистанция 10 км 13.20 дистанция 5 км

Регистрация на мероприятие продлится до 19 октября на портале www.2silda.ee/reg. Если захотите внести себя в списки бегунов в день мероприятия, оплата за участие будет выше.