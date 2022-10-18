В случае масштабного отключения электроэнергии Эстония не останется без топлива

«В случае масштабного отключения электроэнергии в Эстонии жители государства не останутся без топлива. У Circle K есть семь заправочных станций со стационарными генераторами по всей Эстонии, чтобы обеспечить бесперебойную работу заправочных станций Circle K даже в непредвиденных ситуациях», – сказал Раймо Вахтрик, директор по продажам моторного топлива Circle K Eesti.

По его словам, генераторы включаются автоматически, когда прерывается обычное подключение к электросети. «Насколько нам известно, Circle K – единственный в Эстонии розничный продавец моторного топлива, у которого есть стационарные генераторы по всей Эстонии, и в случае отключения электроэнергии на заправочной станции работа может быть продолжена немедленно. Это означает, что в непредвиденной ситуации нам не нужно начинать искать способы получить и доставить генератор, потому что в случае отключения электроэнергии мы готовы действовать прямо сейчас», – пояснил Вахтрик.

Семь заправочных станций со стационарными генераторами вместо обязательных трех

Согласно постановлению номер 35 министра экономики и инфраструктуры, которое регулирует жизненно важные услуги, начиная с 2022 года продавцы топлива, назначенные поставщиками жизненно важных услуг, должны обеспечить автономным электроснабжением не менее трех заправочных станций по всей Эстонии. На данный момент имеется всего 8 продавцов топлива с таким обязательством, среди них Circle K.