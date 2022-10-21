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Наши керлингисты не смогли выйти из своей подгруппы

rus.postimees.ee
Наши керлингисты не смогли выйти из своей подгруппы
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Эстонская смешанная команда по керлингу.
Эстонская смешанная команда по керлингу. Фото: Eesti Curlingu Liit

На проходящем в Шотландии чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар эстонская команда одержала две победы и потерпела пять поражений. С таким результатом они заняли шестое место в своей подгруппе и дальше не прошли.

Последними соперниками эстонской команды на играх подгруппы были представители Уэлса – наши игроки победили в этой схватке, но, к сожалению, эта победа не изменила положения эстонцев и выйти в этот раз из подгруппы у них не получилось.

Из семи проведенных матчей наша команда на этом чемпионате мира одержала две победы. Одна из них над Голландией (5:4) и вторая над Уэльсом (10:7).

Наша команда проиграла итальянцам (11:5), хорватам (4:5). Также эстонцев переиграли команды Германии (8:7), Испании (10:1) и США (9:6).

На чемпионате мира по керлингу Эстонию представляли Анна Громова, Андрес Якобсон, Кайди Элмик и капитан Михаил Власов.

Чемпион мира станет известен после финального соревнования, которое пройдет в субботу.

С результатами игр можно ознакомиться здесь.

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